快訊

被黃仁勳點名的「阿婆水果攤」爆紅 財經網美衝通化夜市現場愣了

輝達將再設研發中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

台南徵廟祝月領25K、月休2天惹議 網揭工時：一堆人搶著要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喊話平反六四 柯文哲籲中國面對歷史：有真相，才有原諒

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
今天是中國六四天安門事件35周年，民眾黨主席柯文哲今天透過臉書發文向中國政府喊話，已經到應該平反六四的時候了。圖／聯合報系資料照片
今天是中國六四天安門事件35周年，民眾黨主席柯文哲今天透過臉書發文向中國政府喊話，已經到應該平反六四的時候了。圖／聯合報系資料照片

今天是中國大陸六四天安門事件35周年，民眾黨主席柯文哲一早臉書發文指出，一個國家是否進步，取決於它是否能面對歷史中難以面對的日子，平反六四，更能證明中國政府可以面對自己的歷史，可以用正面的態度迎向未來，更重要的，是不讓歷史的悲劇再發生在後代的子孫身上。

柯文哲指出，對過去的台灣，這個日子曾是二二八；對現在的中國，則是六四。中國在改革開放之後雖然經濟突飛猛進，然而人民心中卻有一道尚未癒合的傷口，那就是35年前，天安門廣場上的事件。

柯文哲表示，1989年6月4日，中國的年輕知識份子因為呼籲改革，而遭受無情的鎮壓；有些人失去生命，有些人失去家人，倖存者也成為「被噤聲的一代」。直至今日，中共當局依然把六四定位成「反革命暴亂」，把熱愛國家的年輕人，形容為顛覆政府的叛亂份子，這對經歷六四學運的那一代人來說，實是不可承受之重。

身為二二八事件受難家屬的柯文哲說，台灣在1947年發生二二八事件，政府直到1995才正式表達歉意。這段時間裡，被二二八事件傷害的家庭，默默地悲痛著。從小，看著父親於每年二二八這一天靜靜地流淚，二二八這個日子變成他覺得尷尬不安的一天。他想以自己的感觸，跟對岸的朋友們分享：「有真相，才有原諒。有原諒，才有和解。有和解，才有和平。」讓不能被說出口的日子能被說出口，是開放社會的第一步，這一步，台灣走了48年。

柯文哲說，已經到應該平反六四的時候了。平反六四，更能證明中國政府可以面對自己的歷史，可以以正面的態度迎向未來，更重要的，是不讓歷史的悲劇再發生在後代的子孫身上。

中共 二二八事件 六四 天安門 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

傅崐萁揚言徹查八年弊案 柯文哲：並非民眾黨第一優先

柯文哲替京華城量身打造球員裁判？多次催促「盡速辦理」

立院綠白合？民進黨團：撤回錢坑法案是好的合作開始

影／柯建銘向柯文哲喊話 籲民眾黨無條件向憲法「起義來歸」

相關新聞

再生醫療法三讀 恩慈治療有條件免完成人體試驗

立法院院會今天三讀通過「再生醫療法」，三讀條文明定，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰，而執行...

美眾院撥款委員會預算草案 擬軍援台5億美元但仍非最終通過版本

美國聯邦眾議院撥款委員會4日將審查國務院及對外國明年度預算，據其釋出的草案摘要，拜登政府將花費33億美元支持以色列，在印...

藍白稱花東三條例政府可免出資 王定宇：邪惡欺騙

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」等案，評估至少要花費2...

紀念六四 賴清德：台灣這土地 長出野百合 開出太陽花 讓青鳥飛揚

今天是六四事件35周年，賴清德總統在臉書表示，任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代。紀念六四，不只是為了六...

黃珊珊稱坐下談不能預設前提 柯建銘批藍白合作犯罪卻怪警察

藍白聯手共推國會改革法案三讀，後續還有花東交通三法和黨產條例，綠連日喊話「坐下來談」，但民眾黨團副總召黃珊珊要求不能先預...

卓榮泰：記得六四 民主自由人權不是遙遠的口號

六四事件35週年，行政院長卓榮泰今天說，大家會繼續記得六四，用記憶提醒彼此，民主、自由和人權不是遙遠的口號，而是不斷追求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。