喊話平反六四 柯文哲籲中國面對歷史：有真相，才有原諒

今天是中國大陸六四天安門事件35周年，民眾黨主席柯文哲一早臉書發文指出，一個國家是否進步，取決於它是否能面對歷史中難以面對的日子，平反六四，更能證明中國政府可以面對自己的歷史，可以用正面的態度迎向未來，更重要的，是不讓歷史的悲劇再發生在後代的子孫身上。

柯文哲指出，對過去的台灣，這個日子曾是二二八；對現在的中國，則是六四。中國在改革開放之後雖然經濟突飛猛進，然而人民心中卻有一道尚未癒合的傷口，那就是35年前，天安門廣場上的事件。

柯文哲表示，1989年6月4日，中國的年輕知識份子因為呼籲改革，而遭受無情的鎮壓；有些人失去生命，有些人失去家人，倖存者也成為「被噤聲的一代」。直至今日，中共當局依然把六四定位成「反革命暴亂」，把熱愛國家的年輕人，形容為顛覆政府的叛亂份子，這對經歷六四學運的那一代人來說，實是不可承受之重。

身為二二八事件受難家屬的柯文哲說，台灣在1947年發生二二八事件，政府直到1995才正式表達歉意。這段時間裡，被二二八事件傷害的家庭，默默地悲痛著。從小，看著父親於每年二二八這一天靜靜地流淚，二二八這個日子變成他覺得尷尬不安的一天。他想以自己的感觸，跟對岸的朋友們分享：「有真相，才有原諒。有原諒，才有和解。有和解，才有和平。」讓不能被說出口的日子能被說出口，是開放社會的第一步，這一步，台灣走了48年。

柯文哲說，已經到應該平反六四的時候了。平反六四，更能證明中國政府可以面對自己的歷史，可以以正面的態度迎向未來，更重要的，是不讓歷史的悲劇再發生在後代的子孫身上。