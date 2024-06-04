快訊

被黃仁勳點名的「阿婆水果攤」爆紅 財經網美衝通化夜市現場愣了

輝達將再設研發中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

台南徵廟祝月領25K、月休2天惹議 網揭工時：一堆人搶著要

憂再生醫療法三讀成「富人醫療」 賴士葆籲：盡快納健保

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
「再生醫療法」案，上午在朝野黨團共識中三讀通過，國民黨立委在立法院議場內舉牌祝賀。記者曾學仁／攝影
「再生醫療法」案，上午在朝野黨團共識中三讀通過，國民黨立委在立法院議場內舉牌祝賀。記者曾學仁／攝影

立法院已經卡關10多年的「再生醫療法」草案今（4）日終於三讀通過，國民黨立委賴士葆表示，再生醫療法通過堪稱醫界大事，但再生醫療健保不給付，普羅大眾得重病仍沒錢醫治，呼籲剛上任的衛福部長邱泰源盡快研議讓再生醫療納入健保；國民黨立委陳菁徽則稱，未來將有更全面的法規和監管機制，保障再生醫療的安全性，國人面對重症、難症，都多了一個嘗試的機會。

賴士葆於再生醫療法三讀通過後發言表示，再生醫療雙法今天會三讀通過，將針對重病、罕病用細胞療法來處理，雖然立法院朝野前陣子吵吵鬧鬧，但還是通過重要法案對醫療界有很大貢獻，但再生醫療法健保不給付、商業保險也不知怎麼付，費用相當昂貴，變成是道地「富人醫療」，普羅大眾得了重病仍沒錢醫治，他呼籲邱泰源上任盡快研議如何納健保。

陳菁徽則表示，台灣的高品質醫療聞名全球，被國際社會廣泛認可，近年來細胞治療技術發展精進，再生醫療技術的發展突飛猛進，在組織修復和慢性疾病的治療上有非常大的潛力。癌症長久以來一直是國人的主要死因之一，許多病患和家庭在面對癌症和其他罕見病時，把希望寄託在這項科技上，但因為法規不完善，許多病患被迫前往國外尋求治療。

陳菁徽說，在立法院第11屆的第1個會期，加快腳步成功三讀通過了再生醫療雙法，未來將有更全面的法規和監管機制，來保障再生醫療的安全性、品質和有效性，未來國人面對重病、難病與罕見疾病，多了一個嘗試的機會。

健保 國民黨 富人 立法院 賴士葆 陳菁徽

延伸閱讀

辦曲棍球案檢察官再獲不受懲戒 賴士葆批監院二度追殺

傳賴清德將啟動院際協調 賴士葆建議：召開國是會議

134項中止適用ECFA 賴士葆：大陸不滿賴清德的台獨告白

政院擬對國會改革提覆議…賴士葆批賴清德要「掐死」法案 只想當民進黨的總統

相關新聞

再生醫療法三讀 恩慈治療有條件免完成人體試驗

立法院院會今天三讀通過「再生醫療法」，三讀條文明定，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰，而執行...

美眾院撥款委員會預算草案 擬軍援台5億美元但仍非最終通過版本

美國聯邦眾議院撥款委員會4日將審查國務院及對外國明年度預算，據其釋出的草案摘要，拜登政府將花費33億美元支持以色列，在印...

藍白稱花東三條例政府可免出資 王定宇：邪惡欺騙

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」等案，評估至少要花費2...

紀念六四 賴清德：台灣這土地 長出野百合 開出太陽花 讓青鳥飛揚

今天是六四事件35周年，賴清德總統在臉書表示，任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代。紀念六四，不只是為了六...

黃珊珊稱坐下談不能預設前提 柯建銘批藍白合作犯罪卻怪警察

藍白聯手共推國會改革法案三讀，後續還有花東交通三法和黨產條例，綠連日喊話「坐下來談」，但民眾黨團副總召黃珊珊要求不能先預...

卓榮泰：記得六四 民主自由人權不是遙遠的口號

六四事件35週年，行政院長卓榮泰今天說，大家會繼續記得六四，用記憶提醒彼此，民主、自由和人權不是遙遠的口號，而是不斷追求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。