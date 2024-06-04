憂再生醫療法三讀成「富人醫療」 賴士葆籲：盡快納健保

在立法院已經卡關10多年的「再生醫療法」草案今（4）日終於三讀通過，國民黨立委賴士葆表示，再生醫療法通過堪稱醫界大事，但再生醫療健保不給付，普羅大眾得重病仍沒錢醫治，呼籲剛上任的衛福部長邱泰源盡快研議讓再生醫療納入健保；國民黨立委陳菁徽則稱，未來將有更全面的法規和監管機制，保障再生醫療的安全性，國人面對重症、難症，都多了一個嘗試的機會。

賴士葆於再生醫療法三讀通過後發言表示，再生醫療雙法今天會三讀通過，將針對重病、罕病用細胞療法來處理，雖然立法院朝野前陣子吵吵鬧鬧，但還是通過重要法案對醫療界有很大貢獻，但再生醫療法健保不給付、商業保險也不知怎麼付，費用相當昂貴，變成是道地「富人醫療」，普羅大眾得了重病仍沒錢醫治，他呼籲邱泰源上任盡快研議如何納健保。

陳菁徽則表示，台灣的高品質醫療聞名全球，被國際社會廣泛認可，近年來細胞治療技術發展精進，再生醫療技術的發展突飛猛進，在組織修復和慢性疾病的治療上有非常大的潛力。癌症長久以來一直是國人的主要死因之一，許多病患和家庭在面對癌症和其他罕見病時，把希望寄託在這項科技上，但因為法規不完善，許多病患被迫前往國外尋求治療。

陳菁徽說，在立法院第11屆的第1個會期，加快腳步成功三讀通過了再生醫療雙法，未來將有更全面的法規和監管機制，來保障再生醫療的安全性、品質和有效性，未來國人面對重病、難病與罕見疾病，多了一個嘗試的機會。