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4人選誰接班新北市長？侯友宜：都很優秀

中央社／ 新北4日電
新北巿長侯友宜（右）3日在市議會被問到「接班人」時表示，國民黨有很多人才，最重要條件「一定要對市政專業熟悉」。記者黃義書／攝影
新北巿長侯友宜（右）3日在市議會被問到「接班人」時表示，國民黨有很多人才，最重要條件「一定要對市政專業熟悉」。記者黃義書／攝影

新北市長侯友宜今天對2026年新北市長接班人選再次表示，他目前專心把市政做好，國民黨人選都很優秀，一棒接一棒才能延續，願意為新北市服務的人，他都歡迎。

侯友宜今天到新北市議會市政總質詢備詢，會前接受媒體聯訪時，媒體持續詢問新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、台北市副市長林奕華、立法委員洪孟楷誰最適合接棒。

侯友宜表示，針對議會國民黨團提出的人選都非常優秀，部分沒有表態的黨籍人士也很優秀，他則是專心拚市政，把市政做好，一棒接一棒才能夠延續。

侯友宜說，只要願意為新北市服務的人，他都很期待及歡迎。

國民黨議員昨天在市政總質詢時，關心2026市長選舉接班人選，黨團書記長陳偉杰就點名李四川、劉和然及台北市副市長林奕華、立委洪孟楷等人。

侯友宜 國民黨

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