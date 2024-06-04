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修黨產條例藍白不同調 葉元之：扯合不合有點遠

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
近有37名國民黨立委提案修正不當黨產條例，增訂附隨組織但書，溯及既往，民眾黨方面表態不在優先法案之列，引藍白究竟合不合的臆測。對此，國民黨立委葉元之表示，扯藍白到底合不合有點遠。記者屈彥辰／攝影
近有37名國民黨立委提案修正不當黨產條例，增訂附隨組織但書，溯及既往，民眾黨方面表態不在優先法案之列，引藍白究竟合不合的臆測。對此，國民黨立委葉元之表示，扯藍白到底合不合有點遠。記者屈彥辰／攝影

近有37名國民黨立委提案修正不當黨產條例，增訂附隨組織但書，溯及既往，被認為是為救國團解套。民眾黨方面表態不在優先法案之列，引藍白究竟合不合的臆測。國民黨立委葉元之今（4）日表示，民眾黨原本就視議題，扯藍白到底合不合，扯有點遠。

救國團被不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織，名下61筆土地、16.3億現金將移轉國有。37名國民黨立委提案修正不當黨產條例，增訂附隨組織但書，溯及既往，如真修法通過，救國團的財產將不被認為國民黨黨產，有望拿回。

對於不當黨產條例修法提案，民眾黨團總召黃國昌表示，不當黨產條例的修正案不在民眾黨團目前推動的優先法案名單。

葉元之說，救國團現跟國民黨實際上是沒什麼關係，因為即便是不當黨產條例修法通過，救國團的財產還是歸救國團，跟國民黨是沒有任何關係的。 且這並不是國民黨推的法案，這是國民黨個別委員所提的法案，也許是救國團覺得被認定為國民黨的附隨組織受到委屈，故希望國民黨委員幫忙提案，但這並不是國民黨團的版本，所以也不能夠據此來判斷國民黨跟民眾黨好不好。

葉元之表示，民眾黨本就會視議題，譬如說在廢考監議題上，民進黨立委陳亭妃等30位民進黨立委，提出廢考監案後，民眾黨說會一起來推動廢考監，所以可知民眾黨就是視議題。就黨產這件事情扯到藍白到底合不合，或民眾黨的利益考量，是扯有點遠。

不當黨產委員會 國民黨 民眾黨

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