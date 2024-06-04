快訊

對選戰最壞時機！拜登兒非法擁槍受審 不倫戀寡嫂出庭

孫安佐泰國走鐘內幕！親友爆料並非被下蠱 是「其它不明物品」　

MLB／教士馬卡諾涉賭恐面臨終身禁賽 還有4球員被調查

中共第五縱隊大量潛伏？ 陳玉珍嘲：搞跳電的松鼠小鳥

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍嘲諷，從過往例子，她知道第五縱隊在哪裡，就是松鼠、小鳥等等，現在大跳電、大停電，不都是松鼠、小鳥或椅子造成，這些都是可能的第五縱隊。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍嘲諷，從過往例子，她知道第五縱隊在哪裡，就是松鼠、小鳥等等，現在大跳電、大停電，不都是松鼠、小鳥或椅子造成，這些都是可能的第五縱隊。圖／聯合報系資料照片

兩岸關係凍結、緊張，有不具名官員稱，中共潛伏在台第五縱隊越來越多。國民黨立委陳玉珍今（4）日對此表示，不知名的人也可以隨便掰出一些東西，這是民進黨的一流功夫。

有不具名官員向媒體宣稱，外來移民人口不斷增加，黑幫分子被中共吸收，台灣潛藏大量第五縱隊，可能配合中共指令進行破壞及癱瘓。為了關鍵基礎設施的防衛作戰需求，軍方已規畫憲兵防衛關鍵基礎設施，阻止潛伏在台的第五縱隊趁虛而入。

所謂第五縱隊是指戰時可能配合中共軍事行動，在台破壞油、水、電及通訊傳播等基礎設施。

不過，針對大量第五縱隊在台說法，陳玉珍今日嘲諷，從過往例子，她知道第五縱隊在哪裡，就是松鼠、小鳥等等，現在大跳電、大停電，不都是松鼠、小鳥或椅子造成，這些都是可能的第五縱隊。

陳玉珍也說，不知名官員是指沒有頭的人嗎？是用膝蓋想的人嗎？民進黨很厲害，膝蓋可以當基地台，不知名的人也可以隨便掰出一些東西，這是民進黨的一流功夫，如果可以用這種監控人民的手段，那最好是監控詐騙集團，這才是百姓要的。

國民黨立委徐巧芯表示，這是認知作戰的一種說法，台海之間雖時有「類衝突」的傾向，但彼此相對克制。台灣難免會有意識形態不同的人，但能因為大家意識形態不同，就將其歸類為第五縱隊嗎？這也是用思想檢查的方式對待人民。如果沒有具體實證，就以訛傳訛，對整個國家甚至兩岸和平都有傷。建議大家多三思。

兩岸關係凍結、緊張，有不具名官員稱，中共潛伏在台第五縱隊越來越多。圖／路透資料圖片
兩岸關係凍結、緊張，有不具名官員稱，中共潛伏在台第五縱隊越來越多。圖／路透資料圖片

中共 民進黨 陳玉珍

延伸閱讀

監察院考試院都要廢？ 陳玉珍：應一併討論

王義川稱用科學方法分析手機訊號 陳玉珍：老大哥不要再說謊

還原衝突現場！羅智強猛酸讓邱議瑩怒出手…徐巧芯也加入戰局

邱議瑩突出手攻擊羅智強 閩南語嗆：沒被打過嗎

相關新聞

再生醫療法三讀 恩慈治療有條件免完成人體試驗

立法院院會今天三讀通過「再生醫療法」，三讀條文明定，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰，而執行...

美眾院撥款委員會預算草案 擬軍援台5億美元但仍非最終通過版本

美國聯邦眾議院撥款委員會4日將審查國務院及對外國明年度預算，據其釋出的草案摘要，拜登政府將花費33億美元支持以色列，在印...

花東交通三法黨內有雜音？傅崐萁：黨內有完全共識才推

國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，力拚本會期延會前三讀通過，但黨內有雜音。傅崐萁今天表示，黨內一定是有完全共識...

六四35周年 賴清德：唯有民主自由才能真正保護人民

今天是六四事件35周年，賴清德總統在臉書表示，任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代。紀念六四，不只是為了六...

再生醫療法三讀通過 拚年底前完成16子法訂定

「再生醫療法」今三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示...

中共第五縱隊大量潛伏？ 陳玉珍嘲：搞跳電的松鼠小鳥

兩岸關係凍結、緊張，有不具名官員稱，中共潛伏在台第五縱隊越來越多。國民黨立委陳玉珍今日對此表示，不知名的人也可以隨便掰出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。