中共第五縱隊大量潛伏？ 陳玉珍嘲：搞跳電的松鼠小鳥
兩岸關係凍結、緊張，有不具名官員稱，中共潛伏在台第五縱隊越來越多。國民黨立委陳玉珍今（4）日對此表示，不知名的人也可以隨便掰出一些東西，這是民進黨的一流功夫。
有不具名官員向媒體宣稱，外來移民人口不斷增加，黑幫分子被中共吸收，台灣潛藏大量第五縱隊，可能配合中共指令進行破壞及癱瘓。為了關鍵基礎設施的防衛作戰需求，軍方已規畫憲兵防衛關鍵基礎設施，阻止潛伏在台的第五縱隊趁虛而入。
所謂第五縱隊是指戰時可能配合中共軍事行動，在台破壞油、水、電及通訊傳播等基礎設施。
不過，針對大量第五縱隊在台說法，陳玉珍今日嘲諷，從過往例子，她知道第五縱隊在哪裡，就是松鼠、小鳥等等，現在大跳電、大停電，不都是松鼠、小鳥或椅子造成，這些都是可能的第五縱隊。
陳玉珍也說，不知名官員是指沒有頭的人嗎？是用膝蓋想的人嗎？民進黨很厲害，膝蓋可以當基地台，不知名的人也可以隨便掰出一些東西，這是民進黨的一流功夫，如果可以用這種監控人民的手段，那最好是監控詐騙集團，這才是百姓要的。
國民黨立委徐巧芯表示，這是認知作戰的一種說法，台海之間雖時有「類衝突」的傾向，但彼此相對克制。台灣難免會有意識形態不同的人，但能因為大家意識形態不同，就將其歸類為第五縱隊嗎？這也是用思想檢查的方式對待人民。如果沒有具體實證，就以訛傳訛，對整個國家甚至兩岸和平都有傷。建議大家多三思。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言