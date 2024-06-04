中共第五縱隊大量潛伏？ 陳玉珍嘲：搞跳電的松鼠小鳥

兩岸關係凍結、緊張，有不具名官員稱，中共潛伏在台第五縱隊越來越多。國民黨立委陳玉珍今（4）日對此表示，不知名的人也可以隨便掰出一些東西，這是民進黨的一流功夫。

有不具名官員向媒體宣稱，外來移民人口不斷增加，黑幫分子被中共吸收，台灣潛藏大量第五縱隊，可能配合中共指令進行破壞及癱瘓。為了關鍵基礎設施的防衛作戰需求，軍方已規畫憲兵防衛關鍵基礎設施，阻止潛伏在台的第五縱隊趁虛而入。

所謂第五縱隊是指戰時可能配合中共軍事行動，在台破壞油、水、電及通訊傳播等基礎設施。

不過，針對大量第五縱隊在台說法，陳玉珍今日嘲諷，從過往例子，她知道第五縱隊在哪裡，就是松鼠、小鳥等等，現在大跳電、大停電，不都是松鼠、小鳥或椅子造成，這些都是可能的第五縱隊。

陳玉珍也說，不知名官員是指沒有頭的人嗎？是用膝蓋想的人嗎？民進黨很厲害，膝蓋可以當基地台，不知名的人也可以隨便掰出一些東西，這是民進黨的一流功夫，如果可以用這種監控人民的手段，那最好是監控詐騙集團，這才是百姓要的。