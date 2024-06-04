王義川稱資料「用膝蓋想」 徐巧芯引經據典酸「綠挺不下去」

民進黨政策會執行長王義川電信爭議延燒，王義川事後改口稱「膝蓋想的」。國民黨立委徐巧芯表示，王羲之的「蘭亭集序」，堪稱天下第一行書，而王義川同「王膝知」，能以膝蓋算出天下大事，但「綠挺不下去」。

徐巧芯今（4）日受訪時談及王義川爭議，她表示，古有王羲之，今有「王膝知」，能以膝蓋算出天下大事；過去有「蘭亭集序」，堪稱天下第一行書，今有「綠挺不下去」，堪稱天下第一草書，只不過，是草包的草。

徐巧芯指出，正版王羲之是「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛」；盜版「王膝知」則「仰觀青鳥之大，俯查小草之盛」。

「看起來令人有時空穿越之感。」徐巧芯說，她很好奇，身為政策會執行長的王義川，在5月27日當天，不知道民進黨高層有沒有開了什麼大會，讓王義川下午通告直接使出膝蓋通靈的絕招？

徐巧芯批評，違法的東西不要自已講出來，在用膝蓋隱瞞，否則對民進黨跪幾次算盤都不夠。當然，她極其景仰王義川膝蓋能算又能言之奇術，在下自歎不如。