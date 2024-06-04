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花東交通三法黨內有雜音？傅崐萁：黨內有完全共識才推

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁表示，不只花東交通三法，每一個法案都會經過討論後才作最後決定。圖／聯合報系資料照片
國民黨團總召傅崐萁表示，不只花東交通三法，每一個法案都會經過討論後才作最後決定。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，力拚本會期延會前三讀通過，但黨內有雜音。傅崐萁今（4）日表示，黨內一定是有完全共識才推動，不只花東交通三法，每一個法案都會經過討論後才作最後決定。

傅崐萁日前曾預告7月16日本會期結束前一定通過花東交通三法，但黨內雜音不斷，甚至有國民黨立委私下表示拒絕背書；再加上立法院長韓國瑜宴請國民黨立委時，希望大家暫緩推動爭議性法案，也讓花東交通三法是否如期闖關，備受關注。

傅崐萁今天表示，國民黨是一個開放政黨，所有的法案都會經過討考慮、討論跟協商，民主的政黨本來就是這樣；至於什麼時間處理，反正黨內一定是有完全的共識才會推動，不只是花東三法，每一個法案都會經過一致的討論、黨團協商之後，他們才會做出最後決定。

對於民進黨批評花東交通三法是錢坑法案，傅崐萁駁斥，不管是國道6號、環島高鐵都是比照台灣高鐵BOT案，也就是政府零出資。不管是國內BOT招商，或是國際BOT招商，都是政府零出資。台灣是一個已開發先進的國家，但連最基礎的建設到現在都沒有完成。

傅崐萁 國民黨 環島高鐵

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