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紀念六四 朱立倫：捍衛民主價值、毋忘追尋自由

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
六四事件35周年，國民黨主席朱立倫今天表示，追尋自由的燈火在全世界的華人心中不曾熄滅，台灣也仍在海峽的這一端實踐與捍衛民主。圖／聯合報系資料照片
六四事件35周年，國民黨主席朱立倫今天表示，追尋自由的燈火在全世界的華人心中不曾熄滅，台灣也仍在海峽的這一端實踐與捍衛民主。圖／聯合報系資料照片

六四事件35周年，國民黨主席朱立倫今天表示，追尋自由的燈火在全世界的華人心中不曾熄滅，台灣也仍在海峽的這一端實踐與捍衛民主。回顧當年的六四前夕，是兩岸人民跨越時空和意識型態，最緊密相連的一刻。

朱立倫指出，當年的中正紀念堂廣場和天安門廣場保持電話連線，剛經歷解除戒嚴的台灣青年學子，為和平爭取自由民主的大陸學生加油打氣。這時，連結兩岸的不再只是歷史、文化、和血脈，更是追求自由、民主、和人性尊嚴等普世價值的共同期待。

朱立倫說，6月3日晚上，解放軍開入天安門廣場的那一刻，中正紀念堂廣場透過電話連線，成為兩岸歷史最沉痛的見證人。大家每年都必須紀念六四的理由，正是因為兩岸的命運仍然緊緊相依，正是因為這是中國歷史絕不能被抹去的一頁，正是因為大家對自由民主的堅持沒有一刻鬆懈。

朱立倫說，35年前，台灣的青年學子在中正紀念堂廣場前，靜坐陪伴天安門廣場度過漫長的一夜。35年後，中華民國透過第三波民主化改革，向所有仍在追求自由民主的華人，證明他們有經驗、能力、決心能夠維繫民主體制，而一個穩定的民主與憲政體制，正是對自由最好的保障。

朱立倫表示，「專制或民主，哪個更真切合適現代的中國？主權在民更適合我們。」這是國父孫中山當年曾說過的話，也是大家在台灣堅守的生活方式。國民黨永遠與追求自由和民主的所有好朋友們站在一起，堅定捍衛中華民國，守護這座華人的民主燈塔。對民主自由的持續守護、實踐與改革，正是對當年廣場上追尋自由的學子與人民們最好的紀念。

中正紀念堂 天安門 朱立倫

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