六四35周年 賴清德：唯有民主自由才能真正保護人民

今（4）日是六四事件35周年，賴清德總統在臉書表示，任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代。紀念六四，不只是為了六四，更因為全球心繫民主自由的人們，都有著共同的信念：唯有民主自由，才能真正保護人民。

賴總統表示，35年前的今天，全世界都屏息看著天安門，那時候，民主化浪潮席捲全球，亞洲各地的青年學子們同樣站出來，追求民主自由、呼籲國家改變。

賴總統說，台灣在前人篳路藍縷、民主前輩犧牲奉獻之下，從威權體制邁向民主化。年輕人們繼承民主的火炬，持續深化民主，在這塊土地上，長出野百合、種出野草莓、開出太陽花，並讓青鳥飛揚。

賴總統表示，一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話。任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代，因為社會的變革往往仰賴多元的意見；青年世代促進國家革新的力量，不該被壓制，而是該受到國家的保護和鼓勵。

賴總統表示，紀念六四，不只是為了六四，更因為全球心繫民主自由的人們，都有著共同的信念：唯有民主自由，才能真正保護人民。「六四的記憶不會在歷史的洪流中消失，我們也會持續努力，讓這段歷史記憶能夠長存人心，感動關心中國民主的每一個人」。

賴總統說，「因為這提醒著我們，民主自由得來不易，我們要用民主凝聚共識、以自由回應專制、以勇氣面對威權擴張，更要憑團結面對挑戰。」賴總統也強調，未來，我們會繼續團結所有力量，深化台灣的民主，也跟理念相近國家協力互助，一起打造更美好的世界。