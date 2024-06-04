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立院審財劃法 17縣市對財長喊窮

聯合報／ 記者呂俊儀張睿廷陳熙文葉德正陳秋雲林昭彰／連線報導
立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影

立法院財政委員會本周審查財政收支劃分法修正草案，昨天邀來地方政府財政官員與會，當著財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿的面，其中十七個縣市的官員大喊「缺錢」；其中，新北、桃園表態希望統籌款增六百億元與五百億元最高，合計盼中央多給近二六○○億元。

昨共有廿個縣市派代表列席，高雄市、台東縣代表並未表態，彰化縣則沒有代表出席。桃園市財政局專委簡雅惠表示，桃園是最後升格的直轄市，希望每年增加五百億元統籌款。新北市財政局專委蔣喬玫說轄內人口多，希望增加六百億元；台中市財政局主秘李芷玲提出因多項建設進行中，盼增加三百億元；台北市財政局副局長鍾智耀則希望多兩百億元。

財政部官員表示，地方縣市政府提出缺額多與目前多一倍到三倍，若加上未表態的高雄市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣，恐怕達四千億元，「錢從哪裡來」？

除了地方政府聯手向中央要錢，立委輪番提問何時提出政院修法版本。莊翠雲說，各地方政府提出指標差距很大，有多達卅到五十個，要凝聚共識，「沒有時間表」。

國民黨團昨表示，修法刻不容緩，民進黨在野時期也曾推動修法，現在民進黨執政的台南市、高雄市也支持修法，民進黨別換位置就換腦袋。

修法 莊翠雲 財政收支劃分法

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