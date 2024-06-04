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「對話時間到了」 綠籲白勿挺錢坑3法

聯合報／ 記者陳熙文林銘翰鄭媁張睿廷／台北報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤（左）昨天舉行記者會，呼籲國民黨、民眾黨共同來對話，不要再對立下去。記者胡經周／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤（左）昨天舉行記者會，呼籲國民黨、民眾黨共同來對話，不要再對立下去。記者胡經周／攝影

民眾黨主席柯文哲日前受訪表示，民進黨針對修法都沒來找民眾黨討論過。民進黨立院黨團昨釋出善意，表明願意用合作取代對抗，若民眾黨團可以撤回對「三大錢坑法案」的支持，大家可以坐下來談。

民進黨團昨舉行「還要鬥下去嗎？朝野該對話吧」記者會，黨團總召柯建銘說，激情過去，朝野都應該冷靜，「對話的時間到了」；國家是大家的，讓立法院議事回歸正常非常重要，否則未來四年還要這樣對立下去嗎？

對於柯文哲日前表示民進黨都沒有找民眾黨討論修法，雙方沒有對話，柯建銘呼籲，民眾黨團針對包括環島高鐵花東快及國六東延特別條例等「三大錢坑法案」是不是應該趕快撤案？「這個最實際」，因為這些修法徹底違反三權分立的原則，假如未來三讀通過，執政黨形同沒有存在的意義，變成在野黨在編列預算。

不過，民眾黨立委張啟楷表示，大家都支持東部建設，但民進黨用「兩兆錢坑」等字眼真是太可惡，民眾黨團堅守財政紀律，主張使用年度預算，後來國民黨團也從善如流；再者，興建高鐵是採用BOT模式，政府不用出一毛錢，唯一需要用到錢的是國道六號延伸案。他批評，民進黨還在講「兩兆錢坑」，完全是在挑撥離間，先是欺騙民眾包圍立法院，現在又要扭曲花東建設，根本就是造謠。

張啟楷 柯建銘 柯文哲 民眾黨 民進黨 環島高鐵 花東快

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