盧秀燕點名 江啟臣接棒市政

台中市長盧秀燕昨公開點名立法院副院長江啟臣接棒，江微笑以對。盧、江多次在活動合體，但這是盧首次公開表態「接棒說」，引發關注。對下屆台中市長選情，國民黨表示樂觀；民進黨也直指「江啟臣是國民黨第一人選」，建議綠營推市長參選人不要慢吞吞，以免失去先機。

石岡「萬安公托」昨開幕，盧秀燕致詞說，她剛上任時，台中僅五處公托，目前已有四十四處，目標開辦六十處，這只是第一圈。此時她突然回頭點名江啟臣：「啟臣接下來要接棒」、「一棒接一棒」。江啟臣微笑回應，現場民眾也相視而笑，盡在不言中。

江啟臣致詞特別感謝盧秀燕沒忘記山城，在石岡區設立第一座公托，大讚台中市在相關機構的設置成長效率飛快，促成台中結婚率全台最高、生育率全台第二，他也支持市府持續推進公托建設，會努力協助爭取補助經費，讓台中公托環境更好。

國民黨市黨部主委顏文正說，國民黨有公平機制選出下屆台中市長參選人，時間還早，且台中人才濟濟，又有盧秀燕掌舵，他對台中市長選情表樂觀。

地方派系大老指出，距二○二六年還有一段時間，變數還很多，包含黨主席選舉未定，屆時如何產出人選還有變化，另楊瓊瓔也備戰中，江不能小覷。楊瓊瓔認為，她與江啟臣常在立院為台中爭取預算，未來各區都有委員接棒，共同建設台中才是市民之福。