新北誰接班 侯友宜：須熟悉市政

新北市議會昨天總質詢，國民黨議員質詢新北市長侯友宜的接班人條件，侯表示，國民黨很多人才，最重要的是一定要熟悉市政專業，新北是台灣縮影，「不是一下子跳進來就能懂」，為在地服務、提升新北市，這樣的人才能帶大家往前走。

國民黨團書記長陳偉杰昨詢問，二○二六年目前檯面上有台北市副市長李四川、林奕華、新北市副市長劉和然、立委洪孟楷等人，對這些人選有何看法？侯友宜說，這幾個人都是不可多得的人才，但離選舉還有一段時間，現在他的態度就是專心推動新北大小市政建設，讓人民知道二○三○願景。

至於民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌等熱門新北市長人選，侯友宜表示，他沒有評論，他對國民黨的優秀人才有信心。

陳偉杰追問，黃國昌跟很緊，侯是否支持黃？侯友宜說，中央立委要來基層傾聽聲音都非常歡迎，他的態度很清楚，「國民黨人才很多」。

議員黃永昌說，當初侯代理過前市長朱立倫，劉和然代理過侯友宜，是否劉和然就是最佳人選？侯友宜說，大家都是很好的人才，各有長處。

記者詢問，是否打算接下黨主席繁重工作？侯友宜表示，他眼前最重要工作是把新北市的大小建設做好，也會結合黨籍議員和縣市首長，大家團結在一起，面對黨的挑戰。

侯友宜接班人議題浮上檯面，藍營內部各有「挺劉」或「挺川」支持者。陳偉杰說，侯只是對未來市長人選的期許，黨有初選機制。「挺川」議員林金結說，人選不一定是新北在地，像朱立倫做得就不錯，李四川有南北經驗，相信能馬上上手。

李四川表示，他現在就是做好台北市副市長的工作，台灣是民主社會，應該沒有什麼接班人的問題。