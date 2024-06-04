監院彈劾駐菲前代表徐佩勇 糾正外交部

我駐菲律賓代表處前代表徐佩勇利用公務上權勢及機會，於任期間多次性騷擾駐處女下屬，甚至還當女下屬面稱讚「胸很漂亮」，外交部接獲投訴也未依法採取補救措施。監察院昨天以徐佩勇嚴重影響國家及外交人員聲譽及形象，全票通過彈劾徐佩勇，移送懲戒法院審理，並對外交部通過糾正案。外交部回應，已痛定思痛，積極嚴正處理性騷擾事件。

監察院昨開記者會說明彈劾徐佩勇、糾正外交部理由。根據監委紀惠容、王美玉、葉宜津的調查，被徐佩勇性騷擾的女下屬，早自二〇二二年十二月就曾向駐處辦理性騷業務及受理申訴陳姓秘書申訴，當時就已獲知徐佩勇曾說出「胸很漂亮」明顯性騷言詞，卻消極處理，僅要求徐佩勇向女下屬道歉就結案，致女下屬之後又持續被徐騷擾，直到二〇二三年三月，該女下屬轉而向非同單位的我國駐外國安人員協助向外交部舉報。

外交部在二〇二三年四月接獲舉報後，時任外交部長吳釗燮雖在四月十一日就要求徐解職返台，卻沒有依法、依規進行後續補救。之後監院才又接獲女下屬陳情，四月二十七日函外交部查明處理，外交部雖要求駐菲代表處說明，然駐菲代表處答覆監院函文卻避重就輕，只陳報本案是徐與女下屬間的言語誤會讓女下屬不悅，外交部則以未接獲女下屬申訴為由，之後仍未進行相關補救，直到同年六月九日有匿名人士在網路平台爆料，直接揭露女下屬的姓名與照片，吸引媒體報導，外交部態度始轉為積極。