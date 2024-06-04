北市局處與台智光簽專約 一問三不知

台北市議會台智光、京華城案調查小組昨開會。京華城案小組調查後釐清，容積率爭議是前市長柯文哲多次要求「盡速辦理」，指定當時的副市長彭振聲擔任PM（專案經理），2次都委會、4次學者專家會議協助京華城「研議」。召集人游淑慧表示，因柯、彭兩人都不願到議會說明，調查已告一段落，未來3次會議將討論結案報告方向，下月調查報告就會定稿。

至於昨天首度正式開會的「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」會議，小組調查發現，除了警察局，衛生、教育局等也與台智光簽相當多費率專約，同樣奇怪不合理，包括誰去簽、會議紀錄都一問三不知。以衛生局為例，北市聯合醫院有的跨院光纖傳輸費率高達60多萬，也有僅10多萬，甚至有專約10年前規格與現在一樣，議員質疑，是否「台智光給你什麼，你就吃什麼？」

「根本一筆糊塗帳，既複雜又亂七八糟。」台智光案召集人秦慧珠說，下次會議除請警察、衛生、教育局釐清專案費率訂定疑點，也將再邀交通、社會局等4局處說明。新任警局長李西河6日上任，下次會議會邀李說明警用監視器傳輸費後續。

議員曾獻瑩則點出三大質疑，為何多個局處都要用專案合約，有誰去談、簽核，以及每年續約有沒有議價，評估標準為何？議員林珍羽說，儘管訂有母約，但局處的專案費率標準卻不一樣，是否「台智光怎麼喊，約就怎麼簽？」

對於議員質疑，資訊局表示，使用機關因個別需求可訂定專案。2024年前的個別專案費率，第一階段由使用機關主導，第二階段則召開府級會議，形式審查核定；2024年以後，改以專案審查暨費率核定會議實質審查。

聯醫表示，院際光纖速率是從2015年起，各院區建置1G光纖，並在中興院區（中央機房端）建置10G網路頻寬，容納各院區回傳資訊。