卓榮泰宴請綠委！打詐4法列為最優先 盼本會期三讀

行政院長卓榮泰今起分4個梯次宴請民進黨籍立委，強化行政立法溝通。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，行政立法之間有高度共識，把「打詐4法」列為優先中的優先，希望在本會期能夠三讀通過。

卓榮泰本周起的分4梯次宴請黨籍立委，每一梯有2個常設委員會的立委和黨團3長參與，目的在於強化行政立法交流，商討重點政策和議事攻防。吳思瑤今宴後指出，行政院今邀請到教育委員會和交通委員會黨籍立委用餐，宴中氣氛融洽，立委與部會首長之間侃侃而談，沒有距離。

卓榮泰自上任後，力促打詐4法盡快通過，包括「洗錢防制法」修正草案、「科技偵查及保障法」草案，「通訊保障及監察法」部分條文修正草案，以及「詐欺犯罪危害防制條例」草案。

吳思瑤說，今日晚宴中，雙方體恤到民意對詐騙的厭惡及擔憂，對「打詐4法」有高度共識，視其為優先中的優先，未來要跨部會、跨委員會來全力推進，盼本會期能夠三讀通過。

此外，吳思瑤也指出，針對包括環島高鐵、花東快及國六東延特別條例等「3大錢坑法案」，交通部長李孟諺也在宴中強調，民進黨雖然支持交通建設，但3個條例欠缺專業的交通評估、環境影響評估和嚴謹的財政紀律等相關評估程序，實有窒礙難行之處，並認為必須用強力的論述對社會報告，相關條例如果通過，可能對國家交通建設及財政所造成的衝擊。

吳思瑤說，不管是卓榮泰、黨團總召柯建銘都在宴中強調，行政立法一體，唯有團結，才能夠站在民意的一邊，有效的分進合擊；而卓榮泰上台後，更加強調溝通，行政立法目前不但在每周一三四委員會之前可舉行會前會交換意見，也會在周五黨團大會中視情況邀請部會首長列席。

她表示，行政立法也有共識要加速盤點福國利民的施政法案，以及在立法院必須被動防禦的修法，未來都要強化來給立委幫忙論述。