快訊

PLG／林書豪轟33分 國王淘汰夢想家闖總冠軍戰

太驚悚！「蟑螂近親」集體入侵男宿 清大學生崩潰：好噁快逃

在台北工作還剩哪些「凹陷區」可以買？ 多人建議這2地：快上車

卓榮泰宴請綠委！打詐4法列為最優先 盼本會期三讀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今起分4個梯次宴請民進黨籍立委，強化行政立法溝通。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，行政立法之間有高度共識，把「打詐4法」列為優先中的優先，希望在本會期能夠三讀通過。

卓榮泰本周起的分4梯次宴請黨籍立委，每一梯有2個常設委員會的立委和黨團3長參與，目的在於強化行政立法交流，商討重點政策和議事攻防。吳思瑤今宴後指出，行政院今邀請到教育委員會和交通委員會黨籍立委用餐，宴中氣氛融洽，立委與部會首長之間侃侃而談，沒有距離。

卓榮泰自上任後，力促打詐4法盡快通過，包括「洗錢防制法」修正草案、「科技偵查及保障法」草案，「通訊保障及監察法」部分條文修正草案，以及「詐欺犯罪危害防制條例」草案。

吳思瑤說，今日晚宴中，雙方體恤到民意對詐騙的厭惡及擔憂，對「打詐4法」有高度共識，視其為優先中的優先，未來要跨部會、跨委員會來全力推進，盼本會期能夠三讀通過。

此外，吳思瑤也指出，針對包括環島高鐵、花東快及國六東延特別條例等「3大錢坑法案」，交通部長李孟諺也在宴中強調，民進黨雖然支持交通建設，但3個條例欠缺專業的交通評估、環境影響評估和嚴謹的財政紀律等相關評估程序，實有窒礙難行之處，並認為必須用強力的論述對社會報告，相關條例如果通過，可能對國家交通建設及財政所造成的衝擊。

吳思瑤說，不管是卓榮泰、黨團總召柯建銘都在宴中強調，行政立法一體，唯有團結，才能夠站在民意的一邊，有效的分進合擊；而卓榮泰上台後，更加強調溝通，行政立法目前不但在每周一三四委員會之前可舉行會前會交換意見，也會在周五黨團大會中視情況邀請部會首長列席。

她表示，行政立法也有共識要加速盤點福國利民的施政法案，以及在立法院必須被動防禦的修法，未來都要強化來給立委幫忙論述。

卓榮泰 吳思瑤 民進黨

延伸閱讀

潮境公園大規模山崩 行政院長卓榮泰指示全力搶通

影／中共對台軍演時 管碧玲透露：海巡署在救2隻綠蠵龜

影／卓榮泰出席海巡署「端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」

影／王義川事件惹議 卓榮泰：若有誤會趕快釐清趕快落幕

相關新聞

恭喜他榮退！民進黨駐美代表處 由蕭舜文接主任

民進黨今宣布民進黨駐美代表處主任由蕭舜文接任，並感謝且恭喜前主任彭光理於5月31日榮退，民進黨主席賴清德給予最深切的祝福...

卓榮泰宴請綠委！打詐4法列為最優先 盼本會期三讀

行政院長卓榮泰今起分4個梯次宴請民進黨籍立委，強化行政立法溝通。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，行政立法之間有高度共識，...

中華電信董座坦言 應立委要求增設青鳥行動基地台調度

王義川事件廣受外界關注，國民黨立委徐巧芯今（3）日質詢時，詢問中華電信在青鳥行動中，為何到現場增設行動基地台，中華電信董...

盧秀燕點名江啟臣「接棒」？ 綠總召：民進黨不能再拖

台中長盧秀燕今天在石岡公托開幕，致詞表示，中市公托要越來越多，公開點名要立院副長江啟臣「接棒」、「一棒接一棒」。盧秀燕首...

賴清德曾嗆廢考監院 南市藍營議員籲兌現承諾

國民黨台南市議員蔡育輝、林燕祝今以「修憲一次到位，改內閣制」為主題，開記者會要求賴清德總統上任後，趕緊兌現競選支票，因賴...

王義川說資料「用膝蓋想」 藍白立委一起檢舉假新聞

立法院交通委員會3日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部、法務部、個人資料保護委員會籌備處、中華電信（2412）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。