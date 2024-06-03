台智光案調查小組開會 秦慧珠批紀錄混亂「糊塗帳」

台北市議會成立專案小組調查台智光案，召集人秦慧珠今天指出，初查發現各局處簽訂專案費率及標準不一，且無會議紀錄、錄音及錄影等資料，是一筆亂七八糟糊塗帳。

「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案調查小組」今天首次正式召開會議，並邀請台北市衛生局、教育局及工務局等局處列席說明。

國民黨台北市議員、調查小組召集人秦慧珠會後接受媒體訪問時表示，調查小組原先是針對警用監視器網路傳輸案合約展開調查，但因全案涉及母約及子約問題，且發現其他局處的專案合約也有問題，今天進行初步訪查了解，發現各局處簽訂專案費率及標準都不一樣，缺乏統一標準。

秦慧珠指出，例如台北市立聯合醫院所簽合約費率，有新台幣61萬元、也有11萬元的，無標準規範，認為這是一筆既複雜又亂七八糟的糊塗帳。

她表示，各局處與台智光的議約會議，竟然都沒有相關會議紀錄、錄音及錄影等資料，無法了解相關議約過程，調查小組成員只能看到最終費率，且審議費率小組還照單全收，完全無把關費率合理性的機制。

秦慧珠說，下次會議預計11日進行，除將邀請多個局處列席外，也將邀請李西河到場說明。

針對李西河6日上任北市警察局長對此專案可能知悉不多，秦慧珠晚間告訴中央社記者，有相關承辦業務幕僚陪同，應可進行順利答詢。