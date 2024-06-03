賴清德曾嗆廢考監院 南市藍營議員籲兌現承諾

國民黨台南市議員蔡育輝、林燕祝今以「修憲一次到位，改內閣制」為主題，開記者會要求賴清德總統上任後，趕緊兌現競選支票，因賴總統當時曾跟青年人喊話，並支持立法院盡快成立修憲委員會，林燕祝也呼籲，「賴總統應將立法院考試委員名單趕快收回去」。

蔡育輝指出，各國政治制度以總統制和內閣制為主，但二戰後，成熟的民主國家大都採內閣制，中華民國的總統制讓總統有權無責，政治責任全由內閣扛；國民黨執政時，監察院長、中選會還曾重用民進黨，反觀民進黨卻一手包。

蔡育輝強調，憲政改革是為國家長治久安，不是為某一黨的政治利益，許多基層都發聲支持成立修憲委員會，廢除監察院和考試院，為了人民百姓、國家經濟發展及後代子孫，終結總統制有權無責的時刻，把監察權歸立法院，把考試權歸行政院。

林燕祝則說，國會改革案已經三讀通過，修憲勢在必行，賴清德在去年競選總統時，曾出席由媒體舉辦的跨世代論壇，向青年說明政策理念時，曾主動提到支持立法院成立「修憲委員會」，以廢除考試院、監察院為未來目標。

林燕祝也喊話，賴清德當選總統，就應趕緊兌現競選支票，請將送到立法院的考試委員名單趕快收回去，讓唯賴清德命是從的民進黨立委，全力推動修憲，「不要選前騙票，選後跳票」，讓人民瞧不起。