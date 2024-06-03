中華電信董座坦言 應立委要求增設青鳥行動基地台調度

王義川事件廣受外界關注，國民黨立委徐巧芯今（3）日質詢時，詢問中華電信在青鳥行動中，為何到現場增設行動基地台，中華電信董事長郭水義回應，是應民進黨立委要求，而增加現場基地台調度，不過，他也強調，就算沒有立委要求，只要是大型集會現場，包含媽祖遶境、台灣燈會等現場，也會主動增設基地台，而且不是只有中華電信，電信三雄都會主動增設。

民進黨政策會執行長王義川日前參加政論節目，表達可從基地台比對手機訊號，分析參加青鳥行動民眾的個資；立法院交通委員會今日找來數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、個人資料保護委員會籌備處及中華電信股份有限公司就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告，並備質詢。

徐巧芯今日針對中華電信到青鳥行動現場設置行動基地台提出質疑；中華電信郭水義坦言，因為當日成群民眾較多，加上民進黨委員要求，中華電信確實出動行動基地台到現場。

NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥表示，大型集會因為人多，訊號擁塞，電信業者之中，不是只有中華電信，其他電信業者通常也會在人潮聚集較多處，設置行動基地台，以維持通訊品質。

不過，先前即已有立委針對中華電信行動基地台、強波車提出質疑，認為中華電信是利用強波車搜集立法院周邊使用者數據。

中華電信說明，中華電信停在立法院院區內共有二部行動基地台車，一部從5月23日停在中山南路與青島東路口立法院院區內，係立法委員考量因到場民眾眾多，希望有良好通訊品質，因此，致電本公司需做好通訊需求；中華電信拜託立法院院長辦公室協調立法院總務處，獲應允後，始將行動基地台車停駐立法院院區內，以強化在中山南路、青島東路聚集民眾對通訊品質的需求。

5月27日晚上開始，中華電信另一部行動基地車停在立法院院區內議場後方，亦是本公司基於對議場內立法委員及附近民眾對通訊品質要求的服務，在與立法院總務處等相關單位協調，獲得應允後始停駐。

中華電信業指出，在民眾聚集的活動中，因通訊量需求龐大，為維持通訊品質需求及對民眾服務的考量，皆會通案派出行動基地台車，例如，跨年晚會、元宵燈會、大型演唱會、媽祖繞境等，以加強通訊品質，滿足民眾對通訊需求，絕無藉此蒐集使用者數據的情事。