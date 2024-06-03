盧秀燕點名江啟臣「接棒」？ 綠總召：民進黨不能再拖

台中長盧秀燕今天在石岡公托開幕，致詞表示，中市公托要越來越多，公開點名要立院副長江啟臣「接棒」、「一棒接一棒」。盧秀燕首度公開表態，引發政壇關注。民進黨總召蕭隆澤說，「江啟臣是國民黨第一人選」，「民進黨這塊神主牌，拜久就不靈」，建議民進黨推市長參選人不要慢吞吞。

台中市長盧秀燕連任後，尤其在立委選前，與江啟臣互動頻繁，今天更直接了當要江啟臣繼續努力，讓台中公托數再往上衝，弦外之音，在場的市府官員、地方鄉親不約而同發出「會心一笑」，似乎聽出弦外之音。

民進黨黨團總召蕭隆澤說，目前國民黨第一人選就是江啟臣，而立委楊瓊瓔也在「鴨子划水」可當「備胎」。江啟臣準備很久了，連肉粽、東泉辣醬都送了，還不分黨派統統送，，盧（秀燕）規江隨，「這麼會做人怎麼比？」蕭隆澤說，楊瓊瓔也從早跑到晚，身段柔軟。

蕭隆澤坦承國民黨在台中「略占優勢」，「民進黨這塊神主牌，拜久就不靈」，中央執政也會有包袱，他建議民進黨要儘速選出具積極度、接地氣的人選，不要讓國民占盡機先。

地方派系大老明白指出，2026年市長選舉，國民黨能否繼續在台中執政，是盧秀燕邁向2028總統大選的第一關，盧秀燕一定會理性評估找到「會贏的人」。江啟臣早已準備市長選舉，也是國民黨目前最適任台中市長的人選。不過，他認為距2026年還有一段時間，變數還很多，包含黨主席選舉未定，屆時如何產出人選還有變化，另立委楊瓊瓔也備戰中，江不能小覷。

國民黨市黨部主委顏文正說，國民黨有公平機制選出台中市長參選人，時間還早，且台中人才濟濟，又有市長盧秀燕掌舵，他對台中市長選情表樂觀。