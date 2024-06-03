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獲報性騷未積極作為被監院糾正 外交部：痛定思痛

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

前駐菲律賓代表處代表徐佩勇於2022年至去年間，涉性騷擾駐處菲籍雇員，被監察院在今年5月通過彈劾，移送懲戒法院審理。監委紀惠容今天下午舉行記者會指出，外交部及駐菲律賓代表處知悉職場性騷擾時，未能立即採取有效的糾正及補救措施，監察院對此提出糾正。外交部表示，已痛定思痛。

監察院糾正案指出，外交部自去年4月間從國安系統得知徐佩勇疑涉職場性騷擾事件後，前外交部長吳釗燮4月11日立即要求徐解職返台，但之後外交部並未依規定採取糾正及補救措施。

此外，監院接獲陳情，內容明確指出徐佩勇對菲籍女秘書有言語及肢體性騷擾行為，駐菲律賓代表處相關人員也已知悉，在年4月27日函請外交部查明處理，外交部雖立即指示該駐處提出說明，但菲律賓駐處卻避重就輕，只陳報本案是徐佩勇有些言語上誤會造成女方心有不悅。

糾正案文點出，外交部則以未接獲申訴為由，仍未啟動調查並採取糾正及補救措施。直到6月9日匿名人士在PTT爆料，甚至揭露被害人的姓名及照片，並經媒體引用報導，外交部始著手積極處置，確實有違失。

外交部表示，自MeToo事件爆發後，外交部痛定思痛，積極嚴正處理性騷擾事件，要求各主管及駐外機構館長簽署性騷擾零容忍承諾書，宣示性騷擾零容忍態度，凝聚機關向心力，共同打擊性騷擾，營造友善職場環境。

外交部說，尊重監察院調查結果，並就糾正內容予以檢討改進，除賡續運用多元管道及場合，加強對國內外同仁宣導性騷擾防治觀念及申訴管道外，並提醒主管及專責人員，當知悉或接獲性騷擾事件時，應立即採取有效之糾正及補救措施。並訂定駐外機構處理性騷擾案件作業規定，課責駐外館長善盡工作場所主人責任，保護同仁避免受到不當的侵害。

另外，外交部指出，因應性平三法修正施行，外交部也盤點內部法規、推動性平知能測驗追蹤同仁學習成效、製作性平三法修正重點懶人包及滾動式檢討改進等精進作為，以建立專業、可信賴的性騷擾防治制度。

外交部 性騷擾 監察院

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