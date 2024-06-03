辦曲棍球案檢察官再獲不受懲戒 賴士葆批監院二度追殺

台中地檢署檢察官陳隆翔偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球案後，於2019年遭監察院以辦案「嚴重疏漏」為由彈劾，懲戒法院判陳不受懲戒，監院二度彈劾，懲戒法院今仍判不受懲戒。國民黨立委賴士葆批，監察院此舉坐實東廠，只辦藍不辦綠，竟還想二度追殺盡忠職守檢察官。

陳隆翔因多年前偵辦曲棍球協會理事長林滄敏涉詐領教育部補助款逾500萬元案，以證據不足未起訴林滄敏，林滄敏反向段宜康及民進黨籍前彰化縣長魏明谷提起民事賠償訴訟，被判決應賠林滄敏100萬元賠償金並登報道歉。陳隆翔在2019年間首度遭監察院監委高涌誠提案彈劾，2021年獲不受懲戒確定，高涌誠2022年第二度提案彈劾，懲戒法院認為，二度彈劾除前案判決已審理部分外，還有其他違失行為，沒有違反一事不再理原則，也沒有懲戒權耗盡，故實體審理，但審理後仍在今天判決陳隆翔不受懲戒。

賴士葆表示，監委高涌誠意識形態太濃，此舉完全是追殺，監委應該要獨立行使職權，這些人是中華民國監委，並非民進黨監委。監委不辦大案，碰到中央政府問題就躲開，老是辦政治案件，當民進黨劊子手，只要聽到東廠，就會想到高涌誠。

賴士葆說，為何明明已經判刑，還要二度追殺？高涌誠就是針對藍營。綠營許多大案，高涌誠也沒有辦，這樣的監委讓人瞧不起。