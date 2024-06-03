朝野攻防監院存廢 監委紀惠容：有共識一定尊重
監察院存廢成為近期立院朝野攻防焦點。監察委員紀惠容今天指出，廢除監察院須依程序修憲，如果朝野有共識，她一定尊重最後協商結果。
國民黨立委羅智強、黃健豪、徐巧芯、林沛祥、王鴻薇今天上午舉行記者會針對廢除監察院提出4點聯合倡議。羅智強表示，國民黨中央表達，凍結監察院是他們一貫的立場，也認同現階段由監察院長陳菊、監委高涌誠主導下的監察院功能不彰，應該要及時處理。
紀惠容表示，不了解「廢監察院，不廢監察權」是什麼意思，但如果要廢除監察院，就要走修憲程序，只要立法院朝野有共識，一定尊重、接受最後結果。不過，紀惠容自己特別想說，本屆監察委員相當認真。
至於國民黨有人提議要凍結監察院預算，外界關注監委看法。紀惠容回應，她還是希望按照程序，砍預算的話，會令監委不知如何工作，所有調查都需要業務費，恐導致監察院停擺。
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