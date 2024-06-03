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2026新北選戰布局 侯友宜接班挺劉排川？李四川曝態度
2026新北選戰布局，新北市長侯友宜今在議會備詢，被問及接班人條件？侯說，國民黨有很多人才，最重要「一定要對市政專業熟悉」，新北是台灣縮影「不是一下子跳進來就能懂」。外界解讀，侯友宜說法是暗示「挺劉、排川」，意指支持在地的新北副市長劉和然、排除北市副市長李四川。
對於再度成為新北市議會2026新北市長人選話題的熱門人選，李四川今受訪表示，「我現在就是做好副市長的工作」、「台灣是民主社會，應該沒有什麼接班人的問題。」
今天新北市議會總質詢第一天，國民黨團書記長陳偉杰問侯友宜，2026年目前檯面上有台北市副市長李四川、林奕華、新北市副市長劉和然、立委洪孟楷等人，對於這些人選有何看法？
侯友宜說，離選舉還有一段時間，這段時間看到大家對國民黨2026候選人非常關心，不僅這4人，陳偉杰也很優秀，現在他的態度非常清楚，專心推動新北大小市政建設，還說，接班人要熟悉新北市政，「不是一下子跳進來就能懂」。
對於再度被點名選新北？李四川今天赴北市議會總質詢被問及此事，李四川表示，他現在就是做好副市長的工作，不過李也提到，台灣是民主社會，應該沒有什麼接班人的問題。
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