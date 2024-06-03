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遭質疑修法救黨產 藍委提「1關鍵」反嗆民進黨政治追殺

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委游顥今參與財劃法修正記者會，另對黨產條例說明，救國團是公益團體是中性組織，卻遭民進黨政治追殺。圖／游顥立委辦公室提供
國民黨立委游顥今參與財劃法修正記者會，另對黨產條例說明，救國團是公益團體是中性組織，卻遭民進黨政治追殺。圖／游顥立委辦公室提供

國民黨立委日前提案修正黨產條例，增訂附隨組織但書並溯及既往，遭質疑是為了幫國民黨附隨組織的救國團解套。國民黨立委游顥今表示，救國團是公益團體，早已是中性組織，更痛批民進黨政治追殺救國團，也令其他公益團體風聲鶴唳。

游顥指出，救國團是公益社團組織，其團委會內各鄉鎮會長有國民黨，也有民進黨擔任會長，長時間投入社會服務的義工也不分藍綠，報名參加活動或學習課程的終身學習中心更都是一般民眾，早已是中性組織。

其中，救國團不分藍綠在寒暑假到偏鄉服務的大專志工團，而由該團所成立的「張老師」專線救過多少國人的生命，更是弱勢團體仰賴的寄託；但民進黨到現在，還在為了把國民黨抄家滅族，仍要消滅像救國團的公益團體來陪葬。

游顥痛批，民進黨過去8年完全執政下，政治追殺救國團，強搶民產，迫害數千員工生計恐受影響，也令其他公益團體風聲鶴唳；如今守護救國團是守護公益團體，若放任民進黨任意殘害，未來任何一個公益團體，都可能成為今日的救國團。

國民黨 救國團

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