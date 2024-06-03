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台智光除警用費率不合理...議員查局處也怪：給什麼就吃？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議會「光纖網路委外建設暨營運案調查小組」今天首次正式開會，會議不開放媒體採訪。記者林麗玉／攝影
北市議會「光纖網路委外建設暨營運案調查小組」今天首次正式開會，會議不開放媒體採訪。記者林麗玉／攝影

台智光傳輸費率爭議，北市議會「光纖網路委外建設暨營運案調查小組」今天首次正式開會，調查小組發現，除警察局外，衛生局教育局等多局處也與台智光簽相當多費率專約，同樣也有奇怪不合理問題，包括誰去簽、會議記錄也都一問三不知。以衛生局為例，聯醫跨院光纖傳費率高達60多萬、有的僅10多萬；還有的專約10年前與現在規格一樣，是否過去採用規格過高？小組成員質疑「台智光給你什麼，你就吃什麼嗎？」

召集人秦慧珠直言，台智光與市府簽的專案費率根本「一筆糊塗帳，既複雜又亂七八糟」。下次會議除要求警察局、衛生局、教育局釐清專案費率訂定疑點，也將再邀交通局、社會局等四個局處說明。至於新任警察局長李西河6月6日上任，下次會議也會邀新任局長說明警用監視器後續。

秦慧珠表示，今天會議還來不及討論警用監視器，光討論衛生局、教育局等專約簽約情況，就發現問題混亂。以衛生局為例，每個費率都不同，聯合醫院的院際光纖網路通訊服務協議書費率竟有的高達60多萬元，有的10多萬元，最誇張的是，談費率竟都沒會議記錄，讓小組成員都質疑，「難道局處是跟台智光聊天聊一聊，多少錢就簽了約？」

秦說，甚至教育局也有類似狀況坦言「不可思議」，有256個線路簽約，每個費率都不一樣，但因今天出席的官員表示不是他們去談，台智光對方誰來談也都不知道，會議記錄也都沒有。

議員曾獻瑩表示，今天僅先釐清三個局處的簽約內容，發現北市府除警察局，還有很多局處都訂有專案約，讓人質疑，專約的操作空間更大，但為何要專案？還有專案都有不同規格、有的還綁在一起簽約，但到底誰去談？誰去議價？卻都沒有會議記錄、錄音錄影。

曾也點出三點質疑，包括為何都要用專案合約，不參考GSN、TGSN費率標準；還有誰去談的？會議記錄？誰去簽核？第三，每一年的續約有沒有議價？評估標準是什麼？是否只是一直買一直買？如衛生局10年前一次買了10M規格，但到現在10Ｍ規格還在用，也表達都夠用，是否代表10年前買這個規格是浪費錢？根本不需要這麼高規格？代表「台智光給你什麼，你就吃什麼嗎？」

議員何孟樺也說，今天檢視教育局、衛生局等專案費率，發現每個專案費率差別相當大，有的僅幾千元，有的卻幾萬元，不僅費率混亂，甚至幾乎也都沒有會議記錄，真的非常誇張，甚至小組也發現，各局處的費率訂得相當混亂，沒有統一規畫，儘管最後送到府級的審議費率小組，但也幾乎是形式上審議，沒有人做具體的監督。

議員林珍羽認為，的確今天小組發現，各局處簽專約有幾個點蠻奇怪，儘管台智光有母約，不過後面的專案合約卻每個標準都不一樣，是不是台智光怎麼喊，約就怎麼簽？

台智光 教育局 衛生局

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