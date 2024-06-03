高雄台南都支持修財劃法 藍喊話：綠勿換位置就換腦袋

立法院財政委員會本周審查財政收支劃分法修正草案，國民黨團今開記者會表示，修法刻不容緩，呼籲行政院應提出版本及對策，不要抗拒修法。民進黨在野時期也曾推動修法，現在民進黨執政的台南市、高雄市也支持，籲民進黨別換位置就換腦袋。

立法院財政委員會本週審查財政收支劃分法修正草案，目前有國民黨團、民眾黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，但尚未有行政院版本，民進黨團上午召開記者會，也說暫時不考慮提案，呼籲先召開幾場公聽會讓各界充分討論。。

國民黨團書記長洪孟楷指出，財劃法修法刻不容緩，行政院應該展現態度，拿出對策跟辦法。過去民進黨在野時曾提過要修財劃法，如今民進黨執政的台南市、高雄市也支持修法，呼籲民進黨不要換位置就換腦袋。國民黨團及黨籍立委都有針對財劃法修法提出版本，而國民黨更是已經先與執政縣市討論，形成基本共識，廣泛納入社會意見，應該要讓人民納稅錢做合理的運用分配，把所有預算用在人民身上。

洪孟楷表示，立法院5日將針對財劃法修法召開公聽會，一切都會按照既定行程，在符合程序正義的情況下，呼籲行政院拿出版本及對策，不要抗拒公平有效且直接的財劃法修法。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，「財政收支劃分法」最後一次修正是1999年，仍未能因地方改制而與時俱進，失去中央補助地方之精神與成效。根據財政部公布的2024年中央普通統籌分配稅款，光六都就合計分配2477.88億元，占65%；相較之下，新竹縣是全國唯一平均每人分配統籌稅款低於1萬元的縣市，僅9491元，這才是真的嗷嗷待哺。

立委李彥秀表示，目前的財政收支劃分法是中央集權又集錢，不公、不仁、不義的版本，國稅包括證所稅、證交稅、營業稅等，分配到地方的統籌分配款僅28%，而地方政府直接徵收的土地增值稅和房屋稅，每年漲幅有限，僅有18%。

立委牛煦庭提到，桃園市不能因為財政績效健全，表現不錯，便使獲補助的額度減少。既然桃園市財政內控佳，不妨給更多的資源挹注，好好建設桃園、造福桃園。

立委黃健豪表示，中央政府在2022年國家總收入達3.24兆元，國稅部分有2.82兆元佔85%，地方稅收僅有4047億元佔15%，顯見中央地方稅收嚴重失衡，財政部到現在還在說要先解決水平分配，再解決垂直分配，就是推卸責任。

立委游顥表示，土地增值稅增加是地方政府努力的成果，應該要回歸地方使用，這樣有利於改善農業縣財政不均的問題，也回歸到地方自治的精神。游顥指出，過去8年有太多「中央請客，地方買單」的政策，造成地方政府財政困難，即便中央超徵稅收，卻完全沒有提高地方補助款。

立委徐巧芯舉例，台北市未因稅收成長貢獻中央而獲合理的分配，2023年台北市營業稅2805億元，1999年只有1122億元，台北市貢獻營業稅翻倍成長，中央分配給台北市統籌款，並沒有因為經濟發展成果，以及貢獻程度予以合理增加。希望中央無論是統籌分配款還是補助款，都不要大小眼，只給綠不給藍。