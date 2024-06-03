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「挺劉」或「挺川」？侯友宜接班人條件說 引藍營議論

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市副市長劉和然（右二）、台北副市長李四川（左二），地方議論，誰是新北市長侯友宜接班人。圖／桃園市政府新聞處提供
新北市副市長劉和然（右二）、台北副市長李四川（左二），地方議論，誰是新北市長侯友宜接班人。圖／桃園市政府新聞處提供

新北市長侯友宜「接班人」議題受關注，他今說，接班人要熟悉新北市政，「不是一下子跳進來就能懂」，外界解讀侯談話暗示「挺劉、排川」，意指支持在地的新北副市長劉和然、排除台北市副市長李四川。藍營內部各有挺劉或挺川的支持者，國民黨團書記長陳偉杰說，侯只是對未來市長人選的期許，黨有初選機制；「挺川」議員林金結說，人選不一定是新北在地，像前市長朱立倫做得就不錯，李四川有南北經驗，相信能馬上上手。

新北市議會今總質詢，對於參選2026年接班人條件，侯友宜說，最重要條件「一定要對市政專業熟悉」，新北是台灣縮影，「不是一下子跳進來就能懂」，遭外界認為是挺在地的副手劉和然接班。

陳偉杰會後受訪表示，就只是侯友宜對未來市長人選的期許，一定是要對市政嫻熟，並延續朱立倫及自己的市政而已，並沒有特別想法；黨有一定機制決定最優秀人選，李四川如果通過初選回新北參選，相信大家也樂觀其成。

新北市議員陳明義曾公開推薦李四川是最強人選，陳明義說，這就是一個客觀條件，侯應該沒有說特別要力挺誰，如果照這條件，其他被點名的李四川、台北副市長林奕華、立委洪孟楷等人也都有新北的服務經驗，且李四川可能還比劉和然更嫻熟，所以相信侯友宜只是講一個基本的必備條件，大家不需過度解讀。

過去就公開挺川的新北市議員林金結表示，黨有一定的提名機制，所有議員候選人會與市長提名人結合在一起，對於每一位黨內優秀人選都樂觀其成，全力支持到底。

林金結說，他跟李四川都是「金蘭會」成員，如果李四川要選新北市長，他當然挺自己人，他是拜關公的，不可能不挺李；像自己當初在2018市長初選也是先挺前縣長周錫瑋，侯友宜過初選後，他則全力支持侯友宜，所以就是支持通過初選的人。

林金結也說，其實很多人是立委轉縣市長，當初朱立倫也是一開始對新北不熟，但來當市長後做得也是不錯，更何況李四川當過新北副市長、高雄副市長及現在台北副市長等，還有豐富工務背景，相信到哪邊都能馬上上手。至於侯的說法是否支持劉和然？林表示，侯有自己的想法，他尊重也不多做揣測，身為國民黨中常委，他會持平看待。

外界也關心侯友宜下一步，林金結說，他沒聽過侯友宜表態要選黨主席，且現任主席朱立倫看起來還要連任，就朱實力來看，黨內目前真的很難有人能贏過，上次大選多人挑戰朱也沒贏，且現在不分區立委都由朱提名，朱也很多子弟兵，相信要挑戰的人少之又少；侯若要選的話，真的要多一番力氣，應該說不只侯，任何人都勝率不高。

新北市長侯友宜認為，未來接班人「一定要對市政專業熟悉」。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜認為，未來接班人「一定要對市政專業熟悉」。記者葉德正／攝影

侯友宜 李四川

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