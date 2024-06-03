快訊

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

又有了！台灣寶可夢中心快龍玩偶缺貨17小時又補貨 免排隊1招堵黃牛

韓國瑜籲藍營暫緩推衝突法案 陳其邁表認同

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
陳其邁出席磐花公園動土，對於韓國瑜希望藍營暫緩推動衝突性法案表示認同。圖／高雄市客委會提供
陳其邁出席磐花公園動土，對於韓國瑜希望藍營暫緩推動衝突性法案表示認同。圖／高雄市客委會提供

面對國會朝野衝突，立法院韓國瑜上周找來同黨立委餐敘，希望多提民生法案，暫緩推動衝突性法案。對此，高雄市長陳其邁深感認同，但仍強調希望透過行政院覆議與公聽會等方式，多聽取民眾意見，認為沒有充分討論通過法案，不符合民眾期待。

高雄市長陳其邁表示，自己過去就曾呼籲立法院應該優先審查民生法案，如今立法院長韓國瑜院長也有同樣的看法，感到欣慰，「怎樣幫助年輕朋友在生活或是就業上，給予比較大的支持，這是大家關心的。」

但他也認為在整個經濟發展上有很多不合時宜的法令亟需修改，希望說立法院能夠以民生為念，能夠盡速把有共識的法案先過。

對於國會調查權覆議跟聽證權部分，陳其邁說，希望藉由未來行政院的覆議程序，大家好好的能夠再作審酌，希望能夠合憲合法，更重要的是，能夠再由公聽會或其他的方式，來多聽民眾的意見，不要草率。

市長強調沒有經過充分的討論，甚至連討論的內容是什麼，大家都不知道的情況之下，那麼重要的法案就通過，「我覺得這個不符合民眾的期待」。

立法院 韓國瑜

延伸閱讀

苦苓不滿道路遭圍籬阻隔 嗆陳其邁：東京有這種奇觀？

韓國瑜盼緩推衝突性法案 陳其邁：高興有相同看法

韓國瑜盼暫緩爭議性法案 藍委：可能影響花東三法等案

韓國瑜找國民黨立委吃飯 謝衣鳯曝聊天內容

相關新聞

若通過藍財劃法加花東3法 主計長：舉債都無法處理

民進黨立委郭國文質詢，國民黨團財劃法修法版本若通過，估增中央釋出財源達新台幣5777億元，如果加上國民黨花東交通建設3案...

廢監院勢在必行 藍委提4倡議：廢院不廢權、先凍再廢

立法院完成國會改革法案三讀後，廢除監察院聲浪再起，綠白營近期喊出修憲廢監院。國民黨立委羅智強等人今提出四點聯合倡議，強調...

接班人呼之欲出？侯友宜曝最重要條件「不是一下子跳進來就能懂」

新北市進入「後侯友宜時代」，新北市議會今天總質詢，被問到接班人條件？新北市長侯友宜表示，國民黨有很多人才，但最重要條件「...

綠營「廢考監」鬧不同調？ 柯建銘：短時間內不會處理

陳亭妃等29名民進黨立委日前提出廢考監的修憲提案，國民黨立委羅智強等立委今天提出4大倡議，要求先凍結監察院預算。對此，民...

藍白修財劃法 政院官員：中央挹注地方財源年年增

藍白聯手要修財劃法，被指發動地方包圍中央。政院官員今天說，近年中央對地方政府財源挹注年年增加，以2024年為例，統籌分配...

立院初審 幣商須登記洗錢防制違者最重關2年

立法院司法及法制委員會今天初審通過「打詐4法」中的洗錢防制法修正草案，將幣商納入管制，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。