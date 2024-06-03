韓國瑜籲藍營暫緩推衝突法案 陳其邁表認同

面對國會朝野衝突，立法院長韓國瑜上周找來同黨立委餐敘，希望多提民生法案，暫緩推動衝突性法案。對此，高雄市長陳其邁深感認同，但仍強調希望透過行政院覆議與公聽會等方式，多聽取民眾意見，認為沒有充分討論通過法案，不符合民眾期待。

高雄市長陳其邁表示，自己過去就曾呼籲立法院應該優先審查民生法案，如今立法院長韓國瑜院長也有同樣的看法，感到欣慰，「怎樣幫助年輕朋友在生活或是就業上，給予比較大的支持，這是大家關心的。」

但他也認為在整個經濟發展上有很多不合時宜的法令亟需修改，希望說立法院能夠以民生為念，能夠盡速把有共識的法案先過。

對於國會調查權覆議跟聽證權部分，陳其邁說，希望藉由未來行政院的覆議程序，大家好好的能夠再作審酌，希望能夠合憲合法，更重要的是，能夠再由公聽會或其他的方式，來多聽民眾的意見，不要草率。

市長強調沒有經過充分的討論，甚至連討論的內容是什麼，大家都不知道的情況之下，那麼重要的法案就通過，「我覺得這個不符合民眾的期待」。