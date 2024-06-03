監院二度追殺曲棍球案檢座仍敗 羅智強：廢除剛好而已

偵辦前立委段宜康曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，2019年遭監察院以辦案「嚴重疏漏」為由彈劾，懲戒法院判陳不受懲戒。監院2022年二度彈劾，懲戒法院今仍判不受懲戒。國民黨立委羅智強表示，民進黨、高涌誠們的無恥之恥，正是今天為什麼跨黨派立委會主張要廢掉監察院的原因。

陳隆翔因多年前偵辦曲棍球協會理事長林滄敏涉詐領教育部補助款逾500萬元案，以證據不足未起訴林滄敏，林滄敏反向段宜康及民進黨籍前彰化縣長魏明谷提起民事賠償訴訟，被判決應賠林滄敏100萬元賠償金並登報道歉。陳隆翔在2019年間首度遭監察院監委高涌誠提案彈劾，2021年獲不受懲戒確定，高涌誠2022年第二度提案彈劾，懲戒法院認為，二度彈劾除前案判決已審理部分外，還有其他違失行為，沒有違反一事不再理原則，也沒有懲戒權耗盡，故實體審理，但審理後仍在今天判決陳隆翔不受懲戒。

國民黨立委羅智強去年7月成立的「反貪腐監察院」，與黨籍民代王鴻薇、徐巧芯、王欣儀向台北地檢署告發監察委員高涌誠，指高涉嫌利用監委職權恐嚇檢察官。

羅智強指出，陳隆翔在2019、2022兩度遭監察院以偵查有嚴重疏漏為由彈劾。今天懲戒法院宣判結果，果不其然，仍判不受懲戒。

羅智強表示，陳隆翔因同一案被監察院連續彈劾兩次，提案的高涌誠擺明就是要當民進黨的東廠屠夫，恐嚇司法權，希望檢察官都順民進黨的意、辦民進黨要辦的人。高涌誠甚至在調查過程中直接告訴陳隆翔，若不想辦法解決，監察院就會彈劾陳。這不是東廠，什麼才是東廠？

羅智強表示，民進黨、高涌誠們的無恥之恥，正是今天為什麼跨黨派立委會主張要廢掉監察院的原因。沒有監察、只有東廠。當肩負導正憲政運作的監察權，被惡質政黨利用來作為政治鬥爭、綠色恐怖的武器時，這樣的組織，廢除就只是剛好而已。