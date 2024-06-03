橋梁計畫邀諾貝爾獎得主陸續訪台 賴清德盼加深國際連結

總統賴清德今（3）日接見世界和平基金會主席摩拉維茲，賴總統說，世界和平基金會推動的台灣橋梁計畫預計從明年起，陸續邀請物理、醫學、化學、經濟等6名諾貝爾獎得主來台訪問，這項計畫將加深台灣與國際連結，提升台灣的全球影響力。

賴總統今天在總統府接見世界和平基金會主席尤韋．摩拉維茲（另譯，莫拉韋茨，Uwe Morawetz）一行，台灣大學校長陳文章與會。

賴總統致詞提到，歡迎摩拉維茲再次來台，跟台大校長陳文章討論推動台灣橋梁計畫，他在就職演說提到，台灣會做世界和平的舵手，今天很高興與摩拉維茲交流。

賴總統說，世界和平基金會的信念是，教育是和平的基礎，透過與大學開設高級課程和研究，協助各國政府、歐盟及聯合國展開和平對話。

賴總統表示，世界和平基金會舉辦的橋梁和平文化對話系列活動，從2003年到現在，已經在東南亞地區舉辦超過800場活動，邀集諾貝爾獎得主、知名藝術家，在學術合作、文化交流等面向，都有豐碩成果。

賴總統說，感謝世界和平基金會選擇來到台灣，一起促進教育交流、世界和平的目標，台灣橋梁計畫預計從明年開始，陸續邀請物理、醫學、化學、經濟等6名諾貝爾獎得主來台訪問；他相信，這項計畫不僅能夠造福台灣的學子，也將加深台灣與國際連結，提升台灣的全球影響力。

賴總統表示，台灣位處地緣政治中心，是印太地區重要的民主國家，藉這機會他要感謝台大成立國際政經學院，為台灣培育具全球政經視野的領導人才。

隨後致詞的摩拉維茲表示，這項與台灣大學合作的橋梁計畫將從2025年11月，持續到2026年4月，期間將邀請多名諾貝爾獎得主訪台灣，希望藉此讓世界認識台灣做為科技、創業、創新、永續的領頭羊角色。

摩拉維茲說，這次活動計畫叫做橋梁和平文化對話，希望打造長期合作關係，讓諾貝爾獎得主與台灣有更深連結，他們會透過計畫造訪台灣，跟台灣大學與許多機構合作，也會邀請台灣學子到他們的研究室或是進行更多研究計畫，這是長期且永續的合作計畫。

摩拉維茲並邀請賴總統比照其他參與這項計畫的國家，擔任台灣地區的榮譽主席，他認為，這將讓世界知道台灣有意願推展這些和平對話。