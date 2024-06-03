若通過藍財劃法加花東3法 主計長：舉債都無法處理

民進黨立委郭國文質詢，國民黨團財劃法修法版本若通過，估增中央釋出財源達新台幣5777億元，如果加上國民黨花東交通建設3案逾2兆元，預算是否編得出來。行政院主計總處主計長陳淑姿今（3）日在立法院答詢時說，「連舉債都沒有辦法處理」。

財政收支劃分法已逾25年未修，立法院財政委員會召委、國民黨立委羅明才排案，於5月20日開啟本屆立法院財委會審查財政收支劃分法修正草案，當天累計進行8位立委詢答；本週羅明才擔任輪值召委，今天議程繼續進行詢答，陳淑姿和財政部長莊翠雲均列席並備詢。另外，羅明才安排本週議程，還包括6月5日將進行草案第1次初步審查會議並召開公聽會。

民眾黨立委黃珊珊今天在財委會質詢時，關切至今為什麼沒有看到行政院版本。莊翠雲指出，過去曾有5度提出財劃法修法版本，但都因為在沒有獲得共識，在立法院屆期不連續而沒有完成修法；這次仍必須凝聚地方政府意見，包括分配公式必須入法，現在就是在努力凝聚共識；對於財委會此時安排議程審議財劃法修正草案，財政部尊重立法院。

黃珊珊質詢時並關心長期以來地方政府財政，過去曾在台南市政府服務的陳淑姿說，她認為過去的確困難，而且舉債額度高，但是在幾年前公債法修正後，地方政府舉債壓力就沒有那麼大，財源也逐年增加。

民眾黨立委黃國昌質詢時，追問行政院版本進度如何，有沒有時間表。莊翠雲重申，必須要有共識，包括地方的財政要考慮，中央的韌性也要維持。

黃國昌也問，所謂財劃法修法分配公式要有共識，是指過半縣市同意即可，還是必須全部縣市同意。莊翠雲答覆，要達到最大共識，現在就是在凝聚共識的過程，否則大家都提出版本但沒有共識，也沒有用。

國民黨立委李彥秀質詢時建議，在統籌分配款中加入首都保留，絕對有它的必要性；千萬不要在修法與討論的過程中，拖累了台北市的發展。

民進黨立委李坤城、郭國文質詢時，也重視財劃法修法合理分配。不過，郭國文說，「不要陷入國民黨和民眾黨思維」，他認為健全地方財政，不是只有財劃法，譬如還有地方制度法、地方稅法通則、公債法等，應一併考量提出整個版本，才是為地方政府考量。

另外，郭國文質詢時並質疑，萬一在野黨要強行輾壓，若依國民黨團提案財劃法修法版本通過，估計增加中央釋出財源達5777億元，如果也加上通過國民黨立委提案的花東交通建設3案逾2兆元，預算是否編得出來。莊翠雲說，希望不要這樣。陳淑姿答覆，對中央總預算籌編是有困難的，目前下年度中央政府總預算概算約3兆2000多億元。

對於郭國文進一步追問難道要舉債，陳淑姿說，舉債也沒有用，因為舉債有限制，連舉債都沒有辦法處理。