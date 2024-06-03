韓國瑜盼緩推衝突性法案 陳其邁：高興有相同看法

國會職權修法引爭議，立法院長韓國瑜盼國民黨立委緩推衝突性法案。高雄市長陳其邁今（3）日說，一開始審查法案時他就說過，「很高興韓院長有同樣看法」，希望立院能以民生為念，盡速先通過有共識法案。

立法院會日前審查國會職權修正相關法案，藍綠白立委數度爆發肢體衝突，破萬人湧青島東路抗爭。有媒體報導，韓國瑜日前宴請國民黨立委餐敘，席間表達希望大家未來能先暫緩推動衝突性法案。

高雄市長陳其邁今天出席三民區「盤花公園」開工動土典禮時接受媒體聯訪表示，立院審查法案應以民生、有共識的優先，有很多幫助年輕朋友在生活或是就業上的法案，應給予較大支持，且整個經濟發展也有很多不合時宜法令需要修改。

陳其邁指出，國會調查權覆議跟聽證權部分，希望未來藉由行政院覆議程序，大家能夠再審酌，希望能合憲、合法。更重要是能夠由公聽會或其他方式，多聽民眾意見，不要草率、沒有經過充分討論，甚至連討論內容是什麼，大家都不知道情況下，就通過那麼重要的法案，「我覺得這個不符合民眾的期待」。