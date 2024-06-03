藍委拋修憲廢監院 綠：假憲改真奪權

國民黨立委羅智強等多名藍委今天提出倡議，主張廢監院，不廢監察權，廢監院修憲案應併2026或2028年選舉。民進黨團總召柯建銘表示，現在全民最重視是立院通過的違憲擴權法案，藍白提廢考監是要遂行假憲改真奪權的目的。

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌提出廢監察院訴求，引發討論。民進黨立委陳亭妃也再次提出廢除考試院、監察院的修憲案，呼籲立法院長韓國瑜成立修憲委員會。

國民黨立委羅智強、黃健豪、徐巧芯、林沛祥、王鴻薇等人，今天在立法院召開「捍衛監察權，廢除東廠院」記者會，提出已有12位藍委贊同捍衛監察權，廢除東廠院的「聯合倡議」，要求民進黨立即回應是否支持凍結監察院預算、修憲複決公投併同2026年或2028年大選舉行。

聯合倡議指出，近來監察院成為行政權的附庸，在民進黨執政下東廠化。監察權仍然有存在的必要，為完善憲政運作，主張廢院不廢權，廢除監察院，但不廢掉監察權，將監察權轉由具有民意基礎的機關來承擔、執行。

倡議指出，為提早實現民進黨廢除監察院的理想，下會期會全面延審監察院的預算，也呼籲民進黨立委一起來否決監察院的人事同意權，展現廢監察院決心，而廢除監察院的修憲案，應併2026年或2028年選舉，否則民進黨就是打假球。

羅智強表示，在提出倡議之前，已向黨中央及黨團報備，透過這份倡議來啟動對於「廢院不廢權」的討論，還有未來監察權如何續行的模式，途徑有兩種，不一定都是回到國會執行，甚至依照憲法讓監察委員民選也是一種方式，歡迎社會各界一起來討論。

林沛祥指出，立即廢除監察院是有困難的，那就先從不必要的預算凍結起來，不要持續浪費人民的浪費錢 ; 由於修憲需要960萬同意票，只靠單獨的複決公投是難以達成的，在2026年、2028年併同大選，實質展現人民的選擇。

對於國民黨立委有意提修法，修憲廢考監綁公投，民進黨立法院黨團總召柯建銘在民進黨團記者會中表示，現在全民最重視是立院通過的違憲擴權法案，廢考監是憲政改革，憲改不是現在的題目，不是現在的主旋律，只是藍白兩黨拿出來騙大家，遂行假憲改真奪權的目的。

柯建銘表示，短時間不可能處理憲改議題，現在是反擴權及釋憲，讓國家回到憲政秩序，現在如果提這個是落入敵人陷阱，假廢考監真奪權，就跟假改革真擴權一樣，這題目已經結束了。