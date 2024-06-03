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影／卓榮泰出席海巡署「端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
行政院院長卓榮泰（中）海洋委員會主委管碧玲（左）上午出席海巡署在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，致詞並頒發端節加菜金。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（中）海洋委員會主委管碧玲（左）上午出席海巡署在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，致詞並頒發端節加菜金。記者林伯東／攝影

行政院院長卓榮泰與海洋委員會主委管碧玲上午出席海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，卓榮泰典禮前接受媒體採訪。

被問到關於王義川點出民進黨「電信偵防」，但王宣稱手上沒有資料，卓榮泰表示，如果有誤會，趕快釐清。有些已進入司法偵查範圍之中，已有進度的，也請檢調單位公布所有調查的結果，讓大家安心。卓榮泰還說，他也希望台灣是個公平開放的社會，不應該彼此有這權不當的懷疑，所以如果能夠盡速向社會公布，也是可以讓整個事件盡早落幕。

對於藍白立院黨團有意修財政收支劃分法，將要求中央提供15％稅收、約5133億元給地方縣市。卓榮泰說，中央與地方一定要站在互相幫忙的立場，而不是包圍，只有互相的支撐，中央用全國的高度的角度來看，才能夠在公平性、合理性，以及維護中央政府韌性，多重的考慮之下，做最好的財政規劃。

行政院院長卓榮泰（前中）與海洋委員會主委管碧玲（前左二）上午出席海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並與與會人員合影。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（前中）與海洋委員會主委管碧玲（前左二）上午出席海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並與與會人員合影。記者林伯東／攝影
海巡署上午在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」。記者林伯東／攝影
海巡署上午在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰上午出席海巡署在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，致詞並頒發端節加菜金。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰上午出席海巡署在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，致詞並頒發端節加菜金。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（左四）與海洋委員會主委管碧玲（左三）上午出席海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並進行人員及裝備校閱。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（左四）與海洋委員會主委管碧玲（左三）上午出席海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並進行人員及裝備校閱。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（右二）與海洋委員會主委管碧玲（左二）上午出席海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並登上嘉義艦參訪。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（右二）與海洋委員會主委管碧玲（左二）上午出席海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並登上嘉義艦參訪。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（前中）與海洋委員會主委管碧玲（前左四）上午出席海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並與與會人員合影。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（前中）與海洋委員會主委管碧玲（前左四）上午出席海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並與與會人員合影。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰上午出席海巡署在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，致詞並頒發端節加菜金。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰上午出席海巡署在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，致詞並頒發端節加菜金。記者林伯東／攝影
海巡署上午在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」。記者林伯東／攝影
海巡署上午在台北港海巡基地舉行「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」。記者林伯東／攝影

卓榮泰 海巡署 王義川

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