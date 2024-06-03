財劃法修正 侯友宜：盼分配回到精省前六比四

藍白聯手再戰財政收支劃分法，新北市長侯友宜今天在議會總質詢時指出，前行政院長蘇貞昌當台北縣長時也說要要修財劃法，他希望分配比例能回歸精省前的中央60％、地方40％，立院財委會將舉行公聽會並邀請地方首長，侯友宜表示，新北市一定會參與財劃法的公聽會表達意見，其他細項新北市更會全力配合。

侯友宜稍早受訪時表示，精省以後，中央地方財源從原本是60％比40％，地方占了40％，變成現在地方只有25％，少了15％，應該重新做好分配，希望中央、地方一起合作，面對所有地方需要，以及中央能夠大家面對的共同問題，能夠快速讓地方的建設能夠起飛。

侯友宜說，怎麼分配與分配方式可以討論，例如人口權重要不要多一點，幅員是不是也要有算法，中央要把原有給地方的釋出來，新北市一定會派員參加公聽會。