接班人呼之欲出？侯友宜曝最重要條件「不是一下子跳進來就能懂」

新北市進入「後侯友宜時代」，新北市議會今（3）日總質詢，被問到接班人條件為何，新北市長侯友宜表示，國民黨有很多人才，但最重要條件「一定要對市政專業熟悉」，新北是台灣縮影「不是一下子跳進來就能懂」，把格局拉到國際，並為在地服務、讓新北市提升，這樣的人才能帶大家往前走。

今天新北市議會總質詢第一天，國民黨團書記長陳偉杰詢問，2026年目前檯面上有台北市副市長李四川、林奕華、新北市副市長劉和然、立委洪孟楷等人，對於這些人選有何看法？

侯友宜說，離選舉還有一段時間，這段時間看到大家對國民黨2026候選人非常關心，不僅這4人，陳偉杰也很優秀，現在他的態度非常清楚，專心推動新北大小市政建設，讓人民知道2030願景，與進步非常重要，現階段就是做出讓人民有感的市政，這幾個人都是不可多得的人才。

陳偉杰追問，誰最能延續市政？侯友宜說，市政建設是一棒接一棒，前市長朱立倫對新北貢獻良多，現在規畫2030願景，每個人都要對市政非常了解，棒才能接下來，另外新北在整個過程建設過程，社會關懷面向也要了解，被市民肯定的，才是最好人選。

至於民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌等可能人選，侯友宜表示，對其他黨人選沒有評論，但他對自己黨的優秀人才有信心。

陳偉杰指出，黃國昌與侯跟很緊，侯友宜說，中央立委要來基層傾聽聲音，關心新北市政建設都非常歡迎，到底黃國昌會不會選，他尊重個人意願；陳追問，會支持黃國昌嗎？侯說，他的態度很清楚，國民黨人才很多。

議員戴湘儀也詢問，新北未來接班人要有哪些特質？侯友宜說，所有條件中，一定要對市政專業熟悉，新北是台灣縮影，不是一下子跳進來就能懂，格局拉到國際，其他都是基本該做的事情，他現在心中只有拚市政，人才很多、不乏沒有人才，只要大家願意為新北市民作出貢獻跟犧牲，都是很棒人選。

議員黃永昌說，當初侯代理過朱立倫，劉和然代理過侯友宜，是否劉和然就是最佳人選？

侯友宜說，大家都是很好的人才，各有長處，也教他非常多，新北市是多元文化，好人選要對每一項規畫瞭若指掌、帶團隊同心齊力，並把議員聲音聽進去，有一些看不到的地方做好，更重要要隨時傾聽人民聲音，到里長那邊把他們的聲音聽進去，並隨著時空改變環境，適時調整方向，保持工作熱誠，讓新北一棒接一棒更進步。