影／台中公托目標60處 盧秀燕點名江啟臣「接下來接棒」 江微笑以對

台中市石岡「萬安公托」今天開幕，是台中第44處公托，台中市長盧秀燕目標開辦公托至60處，盧秀燕今致詞時突然點名立法院副院長江啟臣：「啟臣要接棒」、「一棒接一棒」；江啟臣則微笑以對，盡在不言中。盧秀燕、江啟臣近日多次在活動同框合體，盧首次公開鬆口「接棒說」，預料將在地方發酵。

盧秀燕說，她上任5年半，接手時台中僅5處公托，目前已有44處公托，目標開辦公托至60處，這只是第一圈，希望「一棒接一棒」，點名江啟臣「接下來要接棒」，全場群眾發出會心微笑，意在言外。