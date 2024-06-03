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影／台中公托目標60處 盧秀燕點名江啟臣「接下來接棒」 江微笑以對

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市石岡設置第一所公托，全市已有44處，目標60處。市長盧秀燕、立委江啟臣參加開幕。記者陳秋雲／攝影
台中市石岡設置第一所公托，全市已有44處，目標60處。市長盧秀燕、立委江啟臣參加開幕。記者陳秋雲／攝影

台中市石岡「萬安公托」今天開幕，是台中第44處公托，台中市長盧秀燕目標開辦公托至60處，盧秀燕今致詞時突然點名立法院副院長江啟臣：「啟臣要接棒」、「一棒接一棒」；江啟臣則微笑以對，盡在不言中。盧秀燕、江啟臣近日多次在活動同框合體，盧首次公開鬆口「接棒說」，預料將在地方發酵。

盧秀燕說，她上任5年半，接手時台中僅5處公托，目前已有44處公托，目標開辦公托至60處，這只是第一圈，希望「一棒接一棒」，點名江啟臣「接下來要接棒」，全場群眾發出會心微笑，意在言外。

盧秀燕說，這是石岡第一個公托，台中公托收費是六都最低，收費僅1500元。而台中健全生養政策，目前結婚率六都最高、生育率六都第二、移入率六度最高，穩健人口利基，建立民眾有感的幸福城市。

台中市石岡設置第一所公托，全市已有44處，目標60處。市長盧秀燕、立委江啟臣參加開幕。記者陳秋雲／攝影
台中市石岡設置第一所公托，全市已有44處，目標60處。市長盧秀燕、立委江啟臣參加開幕。記者陳秋雲／攝影
台中市石岡設置第一所公托，全市已有44處，目標60處。記者陳秋雲／攝影
台中市石岡設置第一所公托，全市已有44處，目標60處。記者陳秋雲／攝影

江啟臣 盧秀燕

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