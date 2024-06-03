不意外ECFA部分優惠中止 盧秀燕籲中央做2件事

中國大陸中止ECFA部分產品關稅減讓，台中市長盧秀燕今（3日）早受訪表示，兩岸關係或兩國關係如果不好，商業上或各方面會互相報復，ECFA部分早收清單停止不意外，最重要的中央政府要盤點受損行業，協助分散市場，同時受衝擊企業若有貸款，希望金融機構不要雨天收傘。

至於是否參選國民黨主席？盧秀燕表示，上班不談政治。

盧秀燕今早出席台中石岡托嬰中心開幕，媒體問中國大陸宣布ECFA部分產品關稅減讓中止，對台中有什麼影響嗎？盧秀燕說，兩岸的關係或兩國的關係不好，就有可能造成彼此商業上或各方面互相報復，ECFA部分早收清單停止也不意外。

盧秀燕說，最重要的是中央政府要盡快盤點，對哪些行業會有影響？ 特別是出口方面，應協助受影響的各行業分散市場，彌補損失。

盧秀燕說，現在景氣很辛苦，有些企業有貸款情形，若ECFA影響到出口或業績，很可能貸款會有問題，希望政府在金融方面，協調銀行、金融業者，不要那麼早雨天收傘；事情遇到了就是要處理，呼籲盡快盤點受損行業， 協助分散市場，若有貸款盼金融機關物雨天收傘。