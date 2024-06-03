藍白聯手修財劃法 柯建銘：民進黨團擬不提對案

藍白預計再度聯手，針對財政收支劃分法做修正，擬要求中央釋出15%稅收給地方縣市，民進黨立院黨團總召柯建銘今（3）日表示，黨團現在不會提出修法對案，認為各縣市應該好好溝通，把話講清楚才是當務之急。

民進黨團今舉行「還要鬥下去嗎？朝野該對話吧！」記者會，現場有媒體問及，針對藍白擬修財劃法，黨團是否會提出對案？柯建銘表示，民進黨團現行的主張是再多開幾場公聽會，不但專家學者要好好討論，更要邀請各個縣市的財政局長來。

他表示，六都各有各的立場，意見上一定會不一樣、出現分歧，過去民進黨執政的時候，也曾提出財劃法修法，但最後都無疾而終，所以民進黨團現在主張不提修法版本，他認為，在沒有把話說清楚、沒有溝通好以前，執意提案只是徒增困擾而已。