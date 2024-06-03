快訊

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

「全聯販售雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

不是共諜、沒有洗錢為何限境1432天？ 向心遞狀聲請釋憲

藍白聯手修財劃法 柯建銘：民進黨團擬不提對案

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤（左）今天舉行記者會，呼籲國民黨、民眾黨共同來對話，不要再對立下去。記者胡經周／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）、幹事長吳思瑤（左）今天舉行記者會，呼籲國民黨、民眾黨共同來對話，不要再對立下去。記者胡經周／攝影

藍白預計再度聯手，針對財政收支劃分法做修正，擬要求中央釋出15%稅收給地方縣市，民進黨立院黨團總召柯建銘今（3）日表示，黨團現在不會提出修法對案，認為各縣市應該好好溝通，把話講清楚才是當務之急。

民進黨團今舉行「還要鬥下去嗎？朝野該對話吧！」記者會，現場有媒體問及，針對藍白擬修財劃法，黨團是否會提出對案？柯建銘表示，民進黨團現行的主張是再多開幾場公聽會，不但專家學者要好好討論，更要邀請各個縣市的財政局長來。

他表示，六都各有各的立場，意見上一定會不一樣、出現分歧，過去民進黨執政的時候，也曾提出財劃法修法，但最後都無疾而終，所以民進黨團現在主張不提修法版本，他認為，在沒有把話說清楚、沒有溝通好以前，執意提案只是徒增困擾而已。

修法 柯建銘 民進黨

延伸閱讀

影／柯建銘向柯文哲喊話 籲民眾黨無條件向憲法「起義來歸」

綠營「廢考監」鬧不同調？ 柯建銘：短時間內不會處理

綠版馬王政爭將上演？柯建銘嗆柯文哲等不到

柯文哲預言綠版馬王政爭 柯建銘反嗆「等不到」：只有黃國昌取代民眾黨主席

相關新聞

若通過藍財劃法加花東3法 主計長：舉債都無法處理

民進黨立委郭國文質詢，國民黨團財劃法修法版本若通過，估增中央釋出財源達新台幣5777億元，如果加上國民黨花東交通建設3案...

廢監院勢在必行 藍委提4倡議：廢院不廢權、先凍再廢

立法院完成國會改革法案三讀後，廢除監察院聲浪再起，綠白營近期喊出修憲廢監院。國民黨立委羅智強等人今提出四點聯合倡議，強調...

韓國瑜盼暫緩爭議性法案 藍委：可能影響花東三法等案

立法院長韓國瑜近日向國民黨籍立委提到，希望大家暫緩推動爭議性法案，其中「花東三法」特別受到關注。藍委指出，韓國瑜的意見受...

綠營「廢考監」鬧不同調？ 柯建銘：短時間內不會處理

陳亭妃等29名民進黨立委日前提出廢考監的修憲提案，國民黨立委羅智強等立委今天提出4大倡議，要求先凍結監察院預算。對此，民...

立委罷免潮來了？ 郭正亮建議藍營「戰略性選擇」：砲火集中攻她

國會改革掀起罷免大戰，藍綠各有多名立委被點名為潛在罷免對象，對此，前立委郭正亮表示，如果真的要罷免，藍營當然要有戰略性地選擇，就將砲火集中在綠委吳思瑤好了，因為上次選舉同選區的候選人張斯綱、侯漢廷兩人得票數相加其實大於她。

財劃法修正 侯友宜：盼分配回到精省前六比四

藍白聯手再戰財政收支劃分法，新北市長侯友宜今天在議會總質詢時指出，前行政院長蘇貞昌當台北縣長時也說要要修財劃法，他希望分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。