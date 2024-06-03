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韓國瑜盼暫緩爭議性法案 藍委：可能影響花東三法等案

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院長韓國瑜（中）近日向國民黨籍立委提到，希望大家暫緩推動爭議性法案，其中「花東三法」特別受到關注。圖／聯合報系資料照
立法院長韓國瑜（中）近日向國民黨籍立委提到，希望大家暫緩推動爭議性法案，其中「花東三法」特別受到關注。圖／聯合報系資料照

立法院韓國瑜近日向國民黨籍立委提到，希望大家暫緩推動爭議性法案，其中「花東三法」特別受到關注。藍委指出，韓國瑜的意見受國民黨籍立委高度重視，此話一出，可能會影響國民黨團未來推動法案走向，希望具有爭議性的花東三法先暫緩，而優先推動共識較多的再生醫療法、財政劃分法，明天黨團大會勢必會有一番討論。另也有藍委認為，爭議法案只要是對的，同樣可推，但要有順序鋪排。

民進黨目前對花東三法相當反彈，韓國瑜又表示希望降低朝野衝突，也讓外界關注藍營是否轉彎。國民黨立委張智倫提到，韓國瑜召集國民黨立委談這件事，相信藍委會於明天黨團會議中來詳加討論，黨內立委相當重視韓國瑜意見，相信大家都會有各自想法，會依照共識來決定，大家在韓國瑜說話後，確實有改變態度的可能性。

張智倫說，里長年終慰問金、財政劃分法是舉國皆知的明顯問題，自然可優先討論，至於韓國瑜的言論，可能是希望會動用較多資金的花東三法可以暫緩，降低近期朝野衝突，但相信韓絕非要求國民黨團未來也別推動。

國民黨立委黃健豪指出，花東快速道路是賴清德總統競選政見，相信三黨爭議性較小，「除非民進黨團又要打臉民進黨」。不過其他法案是否於近期繼續推動，仍要看主推者國民黨團立法院黨團總召傅崐萁的態度，但不管如何是否推動相關法案，都希望政府能先承諾會給花東民眾「一條安全回家的道路」。

黃健豪提到，韓國瑜的想法就是委員會中心主義，可能覺得國會改革法案在司法及法制委員會套論的不夠完整，所以造成院法在院會審查時發生一些困擾。韓國瑜站在院長高度，當然希望朝野和諧。民眾還是期待新政府、新國會能多推動一些民生議題相關法案。民進黨過去8年一黨獨大，都沒有關注民生議題，將許多時間花在政治議，民眾對此無感。國民黨現在是國會多數，當然應該要多推動民生法案，迫使政府表態，未來會多著墨在這邊，降低衝突可能性。

國民黨立委牛煦則認為，無論是花東三法、黨產條例、停砍公教年金法案等法案仍可推動，但國民黨團在推案時，應該鋪排清楚，有節奏的推動，並且說明清楚，論述完備，可避免造成紛爭。

牛煦庭表示，韓國瑜身為立法院長，自然不希望國會持續發生衝突情形，可以理解為何會說出這番話。此次審查國會改革法案，即便依照正常議事程序走，也花了相當多的時間，對各黨籍立委都是體力挑戰，韓國瑜應該也不希望大家持續為此消耗精神、體力。

牛煦庭表示，他們也相當關注民生議題，譬如再生醫療法、村里長條例都會在明天院會通過，今天也開始討論財政劃分法，關乎全國民眾。相信只要程序正義，討論夠清楚，民進黨即使想反對、杯葛，也不會像之前一樣發生如此之大的衝突。

國會改革 國民黨 民進黨 立法院 韓國瑜

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