立院綠白合？民進黨團：撤回錢坑法案是好的合作開始

民眾黨主席柯文哲日前接受訪問，認為民進黨針對修法都沒有來找民眾黨討論過。對此，民進黨立院黨團今釋出善意，表明願意用合作取代對抗，呼籲若民眾黨可以撤回對「三大錢坑法案」的支持，大家可以坐下來談。

民進黨團今舉行「還要鬥下去嗎？朝野該對話吧！」記者會，黨團總召柯建銘說，激情過去，朝野都應該冷靜，認為對話的時間到了。柯建銘呼籲，國家是大家的，讓立法院議事回歸正常非常重要，否則未來4年還要這樣對立下去嗎？

對於柯文哲日前表示民進黨都沒有找民眾黨討論修法，雙方沒有對話。柯建銘呼籲，民眾黨針對包括環島高鐵、花東快及國六東延特別條例等「三大錢坑法案」是不是應該趕快撤案，認為「這個最實際」，因為這些修法徹底違反三權分立的原則，假如未來三讀通過，執政黨形同沒有存在的意義，變成在野黨在編列預算。

立法院交通委員會委員、民眾黨立委林國成昨天表示，只要是台灣的交通建設，「任何政黨提出來，我們都不會阻擋」，民眾黨認為有其必要，不過仍然主張財政紀律，國民黨也已接受民眾黨的主張，現階段沒有理由不支持。

黨團幹事長吳思瑤則說，柯文哲放任民眾黨團總召黃國昌綁架民眾黨8席立委，現在說民進黨沒有來溝通，根本是把內部壓力外部化，「難道千錯萬錯都是民進黨的錯嗎？」她認為，與其一直對外喊話，柯文哲應該好好去整頓內部的意見，匯聚民眾黨立委的共識。

她也表示，如果民眾黨針對三大錢坑法案，可以撤回已經跟國民黨團總召傅崐萁喬好的修正動議、合作的條文，這當然就是一個好的合作的開始。另外，包括藍營立委提出不當黨產條例的修法，以及堪稱「中天條款」的衛星廣播電視法修法等，她也希望民眾黨可以棄暗投明、回頭是岸。

吳思瑤向民眾黨喊話，希望雙方可以好好合作、好好協商，坐下來談，停止政治的惡鬥。