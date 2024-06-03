卸任後選黨主席、陪家人、出國旅遊？ 侯友宜選了其中2項

新北市長侯友宜去年請假113天參選總統，今天是他回歸市政後第一次到議會接受總質詢。議員除了關心他的接班人，更關心他下一步要做什麼？侯家軍市議員戴湘儀詢問，侯友宜卸任後有何規畫，是要選黨主席、陪老婆女兒，還是出國旅遊？侯友宜說，陪老婆女兒、出國旅遊都不錯，未來人生下一階段不是現在想，還有兩年半，就是把眼前的事做好。

「戴湘儀比較懂我。」侯友宜說，他人生工作職場已經做了44年，當年警察歲月沒日沒月，更有生命危險，實在虧欠家庭太多，尤其他幾乎沒有機會到國外旅遊，排那兩項是很不錯的事，出國放鬆也是很好的選擇，未來人生下一階段，很多未來不是現在想，現在想的是眼前的事情，把握兩年半時間。

記者詢問，是否做好接下黨主席繁重工作的決心？侯友宜表示，他眼前最重要工作是把新北市的大小建設做好，也會結合黨籍議員和縣市首長，大家團結在一起，面對黨的挑戰。

對於黃埔校友、官校校友都拱侯選黨主席，侯友宜說，軍警一家，從年輕的時候就是以保家衛國為最主要的宗旨，校訓也是親愛精誠、系出同門，就像兄弟姊妹一樣，都愛這個國家，希望國家會更好。

至於爭取黨主席是否為副市長劉和然鋪路？侯友宜重申，他目前真的就是努力拚市政。