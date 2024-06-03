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藍白欲修財劃法 卓榮泰：地方中央應互助不是包圍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
行政院長卓榮泰今天被媒體問到，如何看待藍白打算聯手修財劃法，發動地方包圍中央？他說，地方中央應互助，不是包圍。記者林昭彰攝影
行政院長卓榮泰今天被媒體問到，如何看待藍白打算聯手修財劃法，發動地方包圍中央？他說，地方中央應互助，不是包圍。記者林昭彰攝影

行政院卓榮泰今（3）日被媒體問到，如何看待藍白打算聯手修財劃法，要求中央釋出更多預算，發動地方包圍中央？他說，財劃法多年來都有討論，但是從沒有結論，必須站在中央地方互補、互相支撐的原則下，才能廣泛照顧到每個縣市、人民。

卓榮泰今天到新北市台北港海巡基地，參加海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，接受媒體聯訪時表示，自己來自地方議會，很清楚地方政府經營上的問題與心情，不過中央和地方始終要保持合作關係。

行政院在國民平等及地方均衡發展的考量之下，2024年中央補助給地方，包括統籌分配稅款4043億、一般補助款2303億，合計共6300多億，還不包括前瞻基礎建設當中的水資源、交通建設、城鄉建設等等，以及其他相關諸如長照經費補助，遠遠超過現在討論的數目。

他說，中央與地方一定要站在互相幫忙的立場，而不是包圍，只有互相支撐，中央用全國的高度與角度來看，才能在公平性、合理性、以及維護中央政府韌性等多重考慮之下，做最好的財政規劃。

財劃法多年來都有一些討論，但是從沒有結論，「我們願意討論，但是一定要站在中央地方互補、互相支撐的原理底下，才能廣泛地照顧到每一個縣市、每一個人民，而不讓它產生地方落差、建設不足，所以我們願意開放的討論，但是重要的原則希望大家能夠理解。」

卓榮泰 海巡署 行政院 財劃法

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