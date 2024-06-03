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影／過去地方沒這麼窮！盧秀燕拜託江啟臣 修財劃法拿回4成分配款

聯合報／ 記者陳秋雲洪敬浤／台中即時報導
藍白立委推動財劃法修正草案，台中市長盧秀燕今早表示，全力支持，過去地方政府沒這麼窮，盼修法解決地方財政問題。記者陳秋雲／攝影
藍白立委推動財劃法修正草案，台中市長盧秀燕今早表示，全力支持，過去地方政府沒這麼窮，盼修法解決地方財政問題。記者陳秋雲／攝影

在野黨聯手呼籲推動修正財政收支劃分法，台中市長盧秀燕今（3日）早表示，她全力支持，過去地方政府沒這麼窮，25年前中央片面修改財劃法，造成縣市自有財源不足、預算短缺，不管藍綠地方政府都有共識，希望修法解決各縣市財政問題。

盧秀燕今早與立法院副院長江啟臣出席台中石岡托嬰中心開幕典禮。盧秀燕表示，修改財劃法是多年來地方政府共同心願，過去地方政府沒有這麼窮，25年前原本財劃法統籌分配款中央分配60%、地方40%，後來中央片面修法，地方分配只剩25%，多拿15%給中央，造成縣市自有財源不足、預算短差。

盧秀燕說，當年修法後，從地方拿錢供應中央太多了，並不合理，地方政府都希望修法， 至少恢復到6比4，她原本希望各分配一半較合理，因為錢都是地方稅收上繳中央，現況中央7成5、地方2成5，很不公平。

盧秀燕說，至少要恢復6比4，不管藍綠地方政府都有共識，財劃法修正並不是要跟中央多要錢，而是希望當初地方擁有的4成分配款能拿回來，解決各縣市預算大量短差。

盧也當場拜託江啟臣，在立法院推動修法。江啟臣說，很多立委不只關心財劃法修法，也希望趕快處理，因為修法已經拖很久了，但各種版本草案，中央、地方不容易達成共識，現在新國會三黨不過半，更有機會就財劃法達成共識。

江啟臣說，稅收取之於地方就要用之於地方，更何況人民、鄉親都在地方，國家稅收本來就要回歸地方來用，至於該分配比率在討論後可取得共識，讓財政收支劃分解決地方財政不足問題。

修法 盧秀燕 財劃法

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