黃國昌：監察院近年不僅淪為廢物院 還有東廠化的傾向

國會改革法案完成三讀程序，在野黨接續喊出廢除監察院。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（3）日說，民眾黨團已經擬具修憲提案，目前還在尋求連署當中，監察院近年不僅淪為「廢物院」，而且還有東廠化的傾向，未來會依照大選前提出的政見，還有民眾黨團公布的優先法案名單，推進各項改革工作的進程。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，民眾黨主席柯文哲在選舉期間，當時就有提出憲政改革，其中廢除監察院跟考試院，就是由他擘畫出來的國家藍圖，也正是因為這個樣子，民眾黨團已經擬具修憲提案，目前還在尋求連署當中，廢考監就是重中之重，

黃國昌指出，監察院在過去這幾年，不僅成為所謂的「廢物院」，而且還有東廠化的傾向，一年耗費納稅人10億元預算，然而卻只敢打蒼蠅、不敢打老虎，甚至成為黨同伐異的工具，「這樣的監察院，早就不受人民期待」，廢除監察院已經可以說是台灣人民的共識。

黃國昌表示，對於公共政策跟法案的合作，民眾黨團都必須細緻地加以討論，目前為止都是在黨團會議，大家開誠布公地公開討論，等到凝聚共識以後，才會清楚地向社會各界報告，民眾黨團針對特定法案抱持的立場。

黃國昌質疑，不管是國會改革、財政收支劃分法，甚至是廢除考監兩院的議題，都是民進黨過去承諾台灣人民，卻在掌握權力以後徹底跳票，「我們非常好奇民進黨，自己過去高喊的國會改革、財政收支劃分法，甚至是喊了幾十年的廢考監，現在嚐到權力的滋味，通通都忘掉了？」

黃國昌說，民眾黨團還是會非常負責任，依照總統大選前提出的政見，還有當初公布的優先法案名單，推進各項改革工作的進程。

媒體詢問，國民黨立委提案修正黨產條例，柯文哲被翻出過往態度不一，黃國昌表示，根據民眾黨團公布的優先法案，內容涵蓋國會改革、司法改革、媒體改革及財政紀律，黨產條例並不在目前推動的優先法案名單。

另外，國會改革法案引發青鳥行動，賴清德總統與民進黨立法院黨團總召柯建銘被質疑不同調，柯文哲曾經預言將會出現民進黨版「馬王政爭」，引來柯建銘昨天在臉書發文反嗆，這是一石兩鳥的挑撥離間，柯文哲等不到民進黨的馬王之爭，「只有黃國昌取而代之為黨主席而已。」

黃國昌受訪時回應，柯建銘信口開河胡說八道，早就不是一兩天的事情，對於這種欠缺事實基礎、毫無理性地潑糞發言，其實沒有什麼回應的必要，「我唯一要說的事情，就是這種見縫插針，真的可以停止了。」