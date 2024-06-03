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綠營「廢考監」鬧不同調？ 柯建銘：短時間內不會處理

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘說，現在緊急的題目是要國會改革相關修法後的釋憲，要反對擴權，回到現行的秩序，「短時間不可能去處理這個（廢考監）問題」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘說，現在緊急的題目是要國會改革相關修法後的釋憲，要反對擴權，回到現行的秩序，「短時間不可能去處理這個（廢考監）問題」。圖／聯合報系資料照片

陳亭妃等29名民進黨立委日前提出廢考監的修憲提案，國民黨立委羅智強等立委今（3）日提出4大倡議，要求先凍結監察院預算。對此，民進黨立院總召柯建銘表示，短時間內不會去處理憲改問題。

民進黨立委陳亭妃日前偕29位民進黨立委連署共同提出修憲案，要求廢除考試院，和監察院，並呼籲立法院長韓國瑜成立修憲委員會。立委羅智強、黃健豪、徐巧芯、林沛祥、王鴻薇等今舉行「捍衛監察權，廢除東廠院」記者會，提出4點聯合倡議，要求民進黨立即回應是否支持凍結監察院預算等。

民進黨團今舉行「還要鬥下去嗎？朝野該對話吧！」記者會，回應時事議題。而被媒體問及相關問題，柯建銘表示，立法院此時此刻最重視的是違憲擴權的國會改革修法，不是處理攸關憲政改革的「廢考監」的時機點。

他指出，不管是行政院，還是賴清德總統都明示現在應該著重於發展經濟，處理朝野衝突的法案為優先，強調憲改不是現在的題目，更認為那是民眾黨團總召黃國昌，及國民黨團總召傅崐萁拿來騙大家的「假憲改、真奪權」。

柯建銘說，現在緊急的題目是要國會改革相關修法後的釋憲，要反對擴權，回到現行的秩序，「短時間不可能去處理這個（廢考監）問題」。他表示，不要爭議性的問題拿來衝突，而落入敵人的陷阱。

黨團幹事長吳思瑤則說，陳亭妃提案時並未與黨團溝通，但尊重個別立委的提案權。她表示，執政黨並非不支持廢考監，而是該議題是高度政治性的，這個會期的目標是希望朝野能夠回歸理性、重啟對話，專注在福國利民的法案，憲改不是現在優先處理的事項。

修憲 柯建銘 民進黨

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