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羅智強：凍結監察院已向黨中央報備且獲認同

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委羅智強（左起）、黃健豪、王鴻薇、徐巧芯等人上午舉辦「捍衛監察權 先廢東廠院」記者會。記者許正宏／攝影
國民黨立委羅智強（左起）、黃健豪、王鴻薇、徐巧芯等人上午舉辦「捍衛監察權 先廢東廠院」記者會。記者許正宏／攝影

針對監察院存廢，國民黨立委羅智強、黃健豪、徐巧芯、林沛祥、王鴻薇今（3）日舉行記者會提出4點聯合倡議，已獲12人連署。羅智強表示，提出倡議前已向國民黨中央及黨團幹部報備；黨中央表達，凍結監察院是他們一貫的立場，也認同現階段由監察院長陳菊、監委高涌誠主導下的監察院功能不彰，應該要及時處理。

羅智強表示，他們藉由4點聯合倡議啟動監察院「廢院不廢權」的討論，還有未來監察權如何續行的模式。途徑有2種，一是監察委員民選，就可鬆脫監察權受到行政權的箝制；二是由國會承續監察院職權，歡迎社會各界一起來討論。

林沛祥指出，立即廢除監察院有困難，那就先凍結不必要的預算凍結，不要持續浪費人民納稅錢 ; 由於修憲需要960萬同意票，只靠單獨的複決公投難以達成，他們主張修憲案2026年、2028年併同大選，實質展現人民的選擇。

黃健豪表示，過去8年民進黨一黨獨大的時候不敢提，成為立院少數才提，就是一種打假球，既然廢除監察院是三黨共識，呼籲民進黨不要講講就沒下文。

王鴻薇認為，前陣子行政院前發言人陳宗彥的調查報告，明確出現有接受性招待的問題，監察院卻以2：11的懸殊數字，作出不予彈劾的決定，真的是浪費人民納稅錢。既然民進黨立委陳亭妃說有29名民進黨立委連署廢考監修憲案，現在馬上就要提名考試委員，應該向賴清德總統呼籲「不要再提名了」。

徐巧芯說，國父孫中山提出五權憲法時，應該沒有想到2024年會有陳菊和高涌誠來破壞民主，民主被民進黨搞成濫權監督國家，如果民進黨要廢除考院、監院，國民黨會正面來應對。如果真要廢監院，很多的業務費用就可凍結，未來民進黨若阻擋凍結預算，就是欺騙大眾。

修憲 民進黨 監察院

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