立委罷免潮來了？ 郭正亮建議藍營「戰略性選擇」：砲火集中攻她

國會改革掀起罷免大戰，藍綠各有多名立委被點名為潛在罷免對象，對此，前立委郭正亮表示，如果真的要罷免，藍營當然要有戰略性地選擇，就將砲火集中在綠委吳思瑤好了，因為上次選舉同選區的候選人張斯綱、侯漢廷兩人得票數相加其實大於她。

面對這波立委罷免潮，郭正亮2日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，法律有規定立委第一年不能罷免，而這屆立委2月1日才上任，所以不太可能（被罷免），這就是在玩文字遊戲。

不過郭正亮也說，若真的要罷免，藍營要有戰略性地選擇，集中罷免吳思瑤就好了，「因為事實上侯漢廷和張斯綱的票是大於吳思瑤，至於綠營要選擇程序罷免，就隨便他們，那都差太遠了，不容易」。

郭正亮也說，罷免其實就是仇恨動員，也要考慮到對方有沒有能力進行動員，「罷免沒有那麼容易，難度很高的，這就是一些敲鍵盤的人沒事幹，搞出來的話題，都是假議題」。

另一方面，作家「漂浪島嶼」也指出，若用得票差率來統計，以下綠委如果被罷免，那藍白補選翻盤機會高，包括台北市的吳思瑤、吳沛憶，新北市的張宏陸、吳琪銘，台中市的蔡其昌，彰化縣的黃秀芳，嘉義縣的陳冠廷，台南市的王定宇，高雄市的李柏毅和黃捷。

國會改革法案上周完成三讀後，朝野進入延長戰。立法院長韓國瑜日前分批宴請國民黨立委餐敘，並在席間表達，希望大家未來能先暫緩推動衝突性的法案，以民生法案為優先，例如再生醫療法、財政收支劃分法等。