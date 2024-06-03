廢監院勢在必行 藍委提4倡議：廢院不廢權、先凍再廢

立法院完成國會改革法案三讀後，廢除監察院聲浪再起，綠白營近期喊出修憲廢監院。國民黨立委羅智強等人今（3）日提出4點聯合倡議，強調廢院不廢權、先凍再廢、否決人事同意權、廢監院修憲案併2026或2028年選舉。

羅智強今與國民黨立委林沛祥、黃健豪、王鴻薇、徐巧芯等人在立法院舉行記者會指出，謝謝民進黨提出廢除監察院修憲案，間接承認監察院長陳菊和監委高涌誠「搞爛」監察院，才會主張廢監院。既然民進黨願意廢除被民進黨東廠化的監察院，國民黨沒道理不支持。但為了防止民進黨打假球，國民黨提出4點倡議，並已向黨中央報備。

羅智強指出，五權憲法有其設計背景跟歷史淵源，但民進黨執政下的監察院，不但功能不彰、浪費公帑，更糟糕是為特定政黨服務。人民是對監察院東廠化不滿，認為民進黨治下的監院無法有效行使監察權，並非是對監察權本身核心運作的彈劾、糾舉及審計權有所質疑。

羅智強表示，為了完善憲政運作，他認為監察權仍有存在的必要，應該廢除監察院，但彈劾、糾舉和審計等「監察權」對維持民主問責的職能仍應存在，所以監察權不應廢除。他們主張「廢院不廢權」，將監察權轉由具民意基礎的機關來承擔、執行。才能更加彰顯五權憲法，建立有效能的憲政運作。

其次，羅智強表示，在修憲廢除監院前，盤點監察院現有的功能，除了目前仍有功能的審計、財產申報、政治獻金申報等相關職能仍應繼續運作，其他已經東廠化的權力則應從現在開始即時凍結，也就是在完成廢除監察院的修憲複決前，即先「實質廢除監察院」。

羅智強說，為提早實現民進黨廢除監察院的理想，下半年的預算會期，國民黨會全面延審監察院的預算，除了前述審計、財產申報、政治獻金申報等相關預算仍應編列外，其他的預算均應嚴審。凍結監察院早有前例，陳水扁執政時，監院即因人事案未通過，曾凍結三年半，對民主運作完全沒有任何影響。

第三，羅智強說，目前賴清德總統已提名考試院第14屆院長、副院長及7位考試委員人選；2026年監察院也將提名，呼籲所有民進黨連署廢除考監的立委不要打假球，應先表態針對考試、監察委員的人選投下否決票。

第四，羅智強說，如果民進黨是真心希望廢除監察院的修憲案通過，就應支持廢除監察院修憲案併同2026年地方首長、或者併同2028年總統大選舉行。否則，民進黨就是打假球，故意想讓廢除監察院的修憲案無法通過。